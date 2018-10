Conakry : le secrétaire général du Ministère de la Ville clôture la formation de l’ONU-Habitat en faveur de 70 jeunes

Démarré le 8 octobre dernier, l’atelier de formation de cinq jours en faveur de 70 jeunes sur le thème ‘’prévention de l’insécurité urbaine par la fabrication, montage, installation et maintenance des lampadaires solaires photovoltaïques’’ a pris fin ce vendredi dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Initiée par l’ONU-Habitat et ses partenaires et regroupant 70 jeunes issus de deux communes de Conakry (Ratoma et Matoto), cette formation visait à faciliter l’insertion socio-économique des jeunes par leur professionnalisation dans les métiers du photovoltaïque et en même temps renforcer leur culture citoyenne à travers l’information et la formation sur les valeurs morales et citoyennes pour un changement d’attitudes et de comportements en faveur de la paix durable en Guinée.

La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Mohamed Mamaa Camara, du coordinateur du système des Nations Unies par intérim, Dr Georges Alfred Ki-Zerbo, des représentants des départements ministériels concernés, des représentants du gouvernorat de Conakry et du conseiller en charge des pays francophones à ONU-Habitat, Dr Claude M. Ngomsi.

Dans son intervention de circonstance, Dr Claude M. Ngomsi de l’ONU-Habitat a vivement remercié les uns et les autres pour dit-il, la bonne tenue de la formation. Il a informé par la même occasion que la méthode de travail au cours des travaux était interactive. ‘’Les jeunes ici présents ont évalué à la suite de la 2ème journée et ont démontré qu’ils étaient satisfaits dans l’ensemble à plus de 94% du processus de formation’’, dira-t-il entre autres, avant de préciser que les jeunes ont appris assez de choses au cours de cette rencontre.

Pour Dr Georges Alfred Ki-Zerbo, l’organisation de cette formation constitue à accompagner les efforts du gouvernement pour l’employabilité des jeunes. ‘’En effet, les crimes, les violences basées sur le genre, la délinquance juvénile, la consommation de drogue, les violences politiques sont des facteurs d’insécurité et d’instabilité de toutes les nations et en particulier la Guinée. Malheureusement, les jeunes, premières forces productives du pays sont les principales victimes de cet état de fait. Ce qui, naturellement affecte leur stabilité économique et par conséquent, fragilise la paix et la consolidation du tissus social’’, a-t-il mentionné.

Quant à Mohamed Mamaa Camara du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, il a, au nom de son ministre Dr Ibrahima Kourouma salué le système des Nations Unies à travers le fonds de consolidation pour le financement de cette formation en faveur des jeunes guinéens. En outre, il s’est réjoui du respect du genre au niveau des participants, avant d’indiquer :

‘’Cette formation a été sans nul doute une réussite. Mais pour la pérennisée, il faut obligatoirement de la pratique. Car, comme le disait l’autre, on reconnait le bon maçon au pied du mur. Soyez donc des praticiens’’, dira-t-il, avant de promettre qu’au sortir de ladite formation que certaines autorités seront contactées dans le but de confier la réparation des lampadaires en panne à ces jeunes qui viennent de bénéficier cette formation.

Interrogés, les participants ont salué les initiateurs, avant d’indiquer qu’elle (formation) a été très bénéfique pour eux. ‘’Je suis aujourd’hui très heureuse parce que cette formation m’a permis de comprendre des autres que je ne savais pas auparavant. Je suis sociologue de formation, mais cette formation m’a permis d’être technicienne. Car, je peux aujourd’hui dépanner et installer un lampadaire solaire sans aucune difficulté’’, Mariame Baldé.

La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux participants.

