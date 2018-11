Conakry Terminal obtient la certification ISO 9001 version 2015 pour son système de management de la qualité

Conakry Terminal a obtenu la certification ISO 9001 version 2015 pour son système de management de la qualité, délivrée par le Bureau Veritas, leader mondial dans l’évaluation de la conformité et la certification. Cette certification vient valider un travail amorcé début 2015 par toute l’équipe de Conakry Terminal et l’engage à poursuivre dans une dynamique d’amélioration continue de la satisfaction de ses clients.

La certification porte sur les activités suivantes :

*Réception et livraison des conteneurs à l’importation, en transbordement et à l’exportation,

*Déchargement et chargement des navires porte-conteneurs, y compris le shifting et le transbordement des conteneurs

*Contrôle, stockage, surveillance des conteneurs sur le parc à conteneurs,

*Réception et livraison des véhicules (Ro-Ro)

*Fourniture des informations et documents associés aux parties intéressées

*Facturation des prestations

*Suivi et règlements des litiges

*Suivi de nos procédures sur l’entretien du matériel

*Finances

« La norme ISO 9001 est une certification internationalement reconnue qui va permettre à Conakry Terminal de développer de nouvelles opportunités sur un marché mondial de plus en plus compétitif. Véritable gage de qualité, elle permet également de mesurer nos progrès dans l’amélioration continue de nos performances » déclare Mme Tahirou BARRY, Directrice générale de Conakry Terminal.

La certification ISO 9001-2015 s’ajoute à celle de conformité aux normes du code ISPS déjà obtenue par la société pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Conakry Terminal se réjouit de cette nouvelle obtention et compte poursuivre ses efforts pour mieux répondre aux attentes de ses partenaires et clients.

À propos de Conakry Terminal Conakry Terminal est une filiale de Bolloré Ports, premier opérateur de partenariats publics-privés portuaires en Afrique et de 21 concessions dans le monde. En synergie avec Bolloré Logistics, Bolloré Ports opère également le premier réseau de logistique intégrée du continent en proposant des solutions logistiques de bout en bout. Déployant sa politique RSE (Responsabilité sociale de l’Entreprise) dans tous les pays où il est implanté, Bolloré Ports s’engage au quotidien dans des actions de santé, d’éducation, de solidarité et de protection de l’environnement en Afrique. Bolloré Ports est une marque de Bolloré Transport & Logistics, implanté dans 105 pays dans le monde. www.bollore-ports.com

