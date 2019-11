En prélude au concert de l’Ivoirien Ariel Sheney à Conakry dimanche, l’artiste et activiste du FNDC Djanii Alpha et l’influenceuse go togolaise aux belles rondeurs Maria Mobil ont été reçus par le ministre d’Etat secrétaire général à la Présidence Kiridi Bangoura, parrain de l’événement, qui avait à ses côtés Oyé Guilavogui de l’Environnement…