Concours : le COMIGUI passe à l’étape évaluative des candidates

En prélude à la finale du concours Miss Guinée 2019 qui doit se tenir ce samedi 26 octobre 2019, dans un complexe hôtelier de Conakry, le Comité d’Organisation Miss Guinée a procédé ce vendredi 25 octobre 2019, à la phase évaluative des candidates. Au nombre de 21 dont un désistement, ces candidates viennent des quatre régions naturelles du pays et aussi de l’extérieur.

Johana Barry, présidente du COMIGUI parle des critères de sélection : « Il faut être de nationalité guinéenne, il faut être âgé de 18 à 25 ans, avoir tous ses moyens psychologiques et psychiques, avoir un niveau intellectuel acceptable et avoir un physique parfait parce que le physique est le premier critère apparent dont tient compte le jury. Lorsque le physique est parfait, le reste s’améliore. Là, nous venons de finir la première étape qui est les évaluations et après ces évaluations on a déjà une idée de nos candidates sur le plan mental et sur le plan physique.

« Je tiens aussi à préciser que cette année nous allons mettre l’accent sur le textile guinéen. Les années précédentes, on était un peu pêle-mêle, soit c’était du wax, soit ceci ou cela, mais cette année et les années à venir, j’ai décidé d’insister sur le textile guinéen. Nous avons de très beaux pagnes, il va falloir les mettre, il y en a qui le font déjà mais j’ai voulu cette année instauré ça au sein du concours », explique-t-elle ajoutant qu’il y aura différentes étapes dont la danse traditionnelle. La tenue de vérité, c’est maintenue et améliorée. Dans le monde entier ça se passe comme ça et il faut des tenues olympiques pour permettre au jury de juger le physique de la candidate. Donc, c’est un critère qu’on ne pouvait pas enlever de cette compétition. Elle est maintenue, elle sera améliorée, vous serez là et vous verrez l’innovation de nos différents stylistes. »

Parmi ces vingt (20) candidates, seules 10 ou 14 seront retenues pour la finale.

Maciré Camara

,