Concours presse : « la contribution des femmes au développement durable en Guinée » (communiqué)

CONAKRY – 23 juillet 2019 – La Délégation de l’Union européenne en Guinée lance un nouveau concours presse sur le thème « la contribution des femmes au développement durable en Guinée ».

L’année 2019 marque le 25ème anniversaire de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (CIPD) laquelle a placé les droits des personnes au cœur du développement. « Elle a reconnu la santé sexuelle et reproductive comme un droit fondamental et a souligné la nécessité de promouvoir l’autonomie des femmes et des filles pour garantir le bien-être des individus, des familles, des nations et du monde entier » Selon Banki-moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies.

A l’occasion de ce 25ème anniversaire, un Sommet est organisé à Nairobi, au Kenya, du 12 au 14 novembre 2019 par le gouvernement kenyan, le Danemark et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Il réunira des organismes des Nations Unies, des gouvernements, de la société civile ainsi que des regroupements de plaidoyer, lors d’une conférence de haut niveau pour faire avancer la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD.

La Délégation de l’UE saisit cette occasion pour lancer un nouveau concours presse qui s’adresse aux journalistes guinéens salariés ou freelances, et récompense le travail de quatre d’entre eux dans quatre catégories de médias: radio, télévision, presse écrite et presse en ligne.

Les candidats sont invités à produire un contenu en lien avec le thème susmentionné et de le publier dans un média national ou international entre le 23 juillet et le 30 aout 2019 .

Un jury mis en place par la Délégation et composé de cinq professionnels, délibérera dans un délai de 20 jours à partir de la date de clôture du concours.

Les quatre lauréats gagnent chacun un voyage de séjour et de travail à Nairobi, au Kenya, pour couvrir les travaux du Sommet de la CIPD25 qui aura lieu du 12 au 14 novembre 2019 . Les frais de voyage (billet) et de séjour (hébergement et nourriture) sont pris en charge par les organisateurs du concours dans la limite de 5 jours maximum (voyage et séjour cumulés).

Pour tout savoir sur les conditions de participation et d’autres informations utiles sur le déroulement du concours, il est impératif de lire le règlement du concours téléchargeable sur le site web de la Délégation de l’Union européenne à cette adresse : https://eeas.europa.eu/delegations/guinea_fr

Une copie papier est également affichée à la Maison de la presse de Guinée.

Contact presse :

Alimou SOW, Chargé de communication – Tel: 662 03 12 26; mamadou-alimou.sow@eeas.europa.eu