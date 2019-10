Condamnation de Badra Koné, Bill de Sam et Cie : l’Ufr appelle à la vigilance et à la mobilisation (déclaration)

L’UFR est profondément indigné par les condamnations de Monsieur Alioun Badra Koné, Secrétaire Général du Conseil National de la Jeunesse Républicaine et 2ème Vice Maire de Matam, de Alpha Soumah dit Bill de Sam, membre du BEN de l’UFR ainsi que de certains jeunes responsables du parti à des peines de prison. Ces condamnations ont été prononcées par les Tribunaux de Première Instance de Dixinn et de Mafanco le lundi 21 et mardi 22 Octobre 2019.

Le cas spécifique de Alioun Badra Koné est d’autant plus inacceptable qu’il a été arrêté sans motif valable et dans des circonstances extrêmement violentes.

En effet, c’est dans la journée du 13 Octobre 2019, avant même le début des manifestations qu’une vingtaine de pick-up, remplis d’agents des Forces de l’ordre, a débarqué brutalement à son domicile familial pour l’arrêter.

L’UFR fustige le comportement des hommes qui sont intervenus en saccageant des véhicules, la maison et en emportant avec eux certains biens.

L’UFR déplore également les brutalités exercées sur plusieurs personnes présentes sur les lieux, notamment, sur le frère de Alioun Badra Koné, et plusieurs autres membres de sa famille. Il est important de rappeler que ces agissements des hommes en tenue ont entraîné plusieurs cas de blessés graves.

Plus que jamais attaché aux valeurs républicaines, l’UFR réitère son engagement à défendre résolument, dans le cadre du FNDC, la constitution en vigueur.

Convaincu de la justesse du combat acharné que mène le peuple de Guinée pour l’enracinement de la Démocratie dans notre pays, l’UFR renouvelle sa confiance en ses militants, au FNDC et à l’ensemble des guinéens pour relever ensemble le défi de la démocratie afin d’empêcher l’instauration d’une autocratie dans notre pays.

L’UFR lance un appel à ses militants ainsi qu’à tous les patriotes guinéens, de rester vigilants et mobilisés pour défendre la constitution en vue de bâtir une Guinée meilleure.

Conakry, le 22 Octobre 2019.

Le Bureau Exécutif de l’UFR