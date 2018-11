Congrès de l’USTG au palais : ‘’les invités étaient composés de cireurs et de loubards incontrôlés pris sur l’axe Bambéto’’ (déclaration)

Quelques jours après le congrès de l’union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG), tenu dans l’enceinte de la salle des congrès du palais du peuple, l’autre faction de cette centrale syndicale qui avait tenu son congrès à Mamou a brisé le silence ce vendredi 23 Novembre. Elle a réagi à l’organisation de la cérémonie par l’équipe de Louis M’Bemba Soumah, désormais président d’honneur de la structure. Dans une déclaration lue par le secrétaire général adjoint, El hadj Alpha Mamadou Diallo à Yimbaya (Matoto), les membres ont dénoncé et condamné la tenue de ce 6ème congrès à Conakry…

‘’ le bureau exécutif national de L’union Syndicale des Travailleurs de Guinée(USTG) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale de la grave violation des droits de toutes les fédérations syndicales professionnelles, (syndicaux nationaux, unions syndicales régionales, union syndicale préfectorale, unions syndicales communales et secrétaires généraux des dix plus grandes sociétés minières et entreprises industrielles) par ses anciens responsables Louis M’bemba Soumah en tête, Abdoulaye Sow et consorts. Aujourd’hui, les intéressés en débandade après le 6ème congrès régulièrement convoqué par l’ex-secrétaire général Louis M’bemba Soumah, se livrent à des actes déloyaux, à la traîtrise face aux textes juridiques de l’USTG. Ces actes contre-natures cause d’immense préjudices à la centrale syndicale, à chacune de ses structures et à chaque membre. Après la mobilisation de plus de 90 pour cent des structures convoquées à ce congrès, la tenue régulière du congrès et l’élection d’un nouveau bureau exécutif national, Luis M’bemba s’est fait entourer d’un groupe de loubards et de dissidents pour troubler l’ordre normal des choses’’, a-t-il déclaré.

Ces adversaires de l’équipe de Luis M’Bemba Soumah ont manifesté leur ferme décision de n’est pas reconnaître le congrès tenu à Conakry, contrairement à celui de Mamou. Ils soutiennent que les présents lors de l’élection du nouveau bureau de l’USTG n’étaient pas des partisans de cette centrale syndicale.

‘’Il n’en finit pas de surprendre en recrutant à ciel ouvert des loubards pour barricader les portes du siège de l’USTG essayant ainsi d’engager un véritable coup anticonstitutionnel. Le congrès qu’il convoque les 19,20 et 21 Novembre 2018 au palais du peuple n’est pas seulement un simulacre mais un coup de pioche sur les droits, sur nos textes juridiques. La physionomie de de la salle à cette occasion et les tractations avant le congrès ont montré à suffisance qu’il s’agissait tout simplement d’un théâtre orchestré par Louis M’bemba Soumah sous le montage de l’artiste Sow Abdoulaye. Personne ne pourra nous démentir que la salle a été tout simplement occupée par les personnes recrutées dans la rue ou dans le milieu proche de Soumah et Aboubacar, c’est vérifiable. Quelques mototaxis, quelques cireurs de chaussures pris sur l’axe Bambéto, des loubards incontrôlés’’, a-t-il soutenu

Faut-il rappeler que depuis quelques mois, le torchon brûle entre les deux parties de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée l’USTG. Chaque partie revendique la légalité conformément aux textes de loi qui régissent l’organisation de défense des travailleurs.

Mohamed Cissé

623 33 83 57