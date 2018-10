Conseil des Ministres : Tibou Kamara veut redonner santé aux unités industrielles

Le ministre d’Etat chargé de l’Industrie, des petites et Moyennes entreprises Tibou Kamara a fait jeudi une communication en conseil des ministres sur la stratégie de privatisation et de relance des unités industrielles ramenées dans le portefeuille de l’Etat. Extrait du compte-rendu du conseil des ministres…

(…) Le Ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises qui a fait une communication conjointe, avec de l’économie et des finances, relative à la stratégie de privatisation et de relance des Unités Industrielles ramenées dans le Portefeuille de l’Etat.

Il a indiqué que l’objectif de la communication est de faire le point de la situation actuelle des unités industrielles cédées et de proposer une stratégie afin que la relance de leurs activités puisse réellement contribuer au renforcement de tissu industriel de notre pays.

La physionomie des unités industrielles ramenées dans le portefeuille de l’Etat, ayant fait l’objet de rétrocession se présente essentiellement comme suit :

L’Huilerie Sincéry de Dabola ;

Les lots 1et 2 du Complexe Textile de Sanoyah ;

L’usine de jus de fruits de Kankan ;

La Société Guinéenne de Produits Plastiques (SOGUIPLAST) ;

La SIAG –Kassa ;

L’Usine d’égrainage de coton de Kankan.

Le Ministre a informé que les actifs des unités industrielles existant encore dans le portefeuille de l’Etat, se trouvent dans un état de détérioration poussée.

Pour ce faire, la stratégie envisagée est de procéder à des appels à la concurrence, afin d’identifier des repreneurs fiables.

Le conseil a apprécié la stratégie de relance et recommandé une étude exhaustive sur toutes les unités industrielles appartenant à l’état afin de disposer de fiches individuelles ».

Mediaguinee