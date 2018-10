Le Consortium SMB-Winning s’engage pour une gestion plus efficace des revenus auprès des populations de la région de Boké

Dans le souci d’aider les communautés à utiliser rationnellement les montants des compensations communautaires et individuelles, le Consortium SMB-Winning, en collaboration avec le Cabinet d’Etude ‘’Agence de Monitoring d’Expertise et de Recherches Appliquées (AMERA PLUS Guinée), vient d’entreprendre des sessions de formation auprès des communautés sur la thématique « Gestion Economique et Financière ».

Une première session de formation, qui s’est déroulée le 23 octobre, visait à sensibiliser et à outiller les bénéficiaires sur une gestion plus efficace des revenus issus de la compensation individuelle et d’acquérir des connaissances théoriques sur les AGR (activités génératrices de revenus), pour créer des micros projets afin d’assurer leur autonomisation.

A l’entame, le Consultant du Cabinet AMERA PLUS Guinée, Amadou Camara a précisé : «Donner l’argent à un paysan et l’abandonner à lui-même, c’est synonyme d’un gâchis. Il faut initier à l’utilisation rationnelle des fonds.»

Par le biais des boîtes à images, le Consultant assure que «les activités génératrices de revenus notamment, la saponification, la teinture, la transformation des produits permettent aussi d’entreprendre et sécuriser les fonds de manière durable.»

Boubacar Camara, Demba Niaissa, Karamoko Koïta, bénéficiaires de cette formation ont tour à tour apprécié l’initiative avant de déclarer : « Nos fonds seront utilisés dans la construction des maisons en dur, réalisation des plantations, des mosquées, ou d’une école primaire privée.»

La sensibilisation à une gestion efficace des revenus, les modes d’épargne de crédits utilisés en milieu rural, la gestion d’une activité génératrice de revenus, sont entre autres les thématiques abordées par les facilitateurs et participants à la rencontre.

Il faut rappeler que ces formations mises en place par le Consortium SMB-Winning, font partie intégrante des engagements vis à vis des communautés, et vont ainsi accompagner les campagnes de paiement des compensations, comme celle dont ont bénéficié le même jour les communautés de dix villages et 36 personnes dans les zones d’opérations du consortium et qui se chiffre à 4 milliards 670 millions 861 mille 870 francs guinéens. Dans cette somme, le montant communautaire se chiffre à 991 millions 217 mille 500 francs guinéens, suite aux inventaires effectués par le Cabinet d’Etude ‘Agence de Monitoring d’Expertise et de Recherches Appliquées (AMERA PLUS Guinée).

Visiblement ravis, le Consultant du Cabinet AMERA PLUS Guinée, Amadou Camara a invité les bénéficiaires à penser à l’ouverture des comptes bancaires pour mieux sécuriser les fonds en vue de pouvoir réaliser des activités génératrices de revenus.

Au nom des autorités locales, le directeur préfectoral de l’Agriculture, Djibril Camara a déclaré que « Quand un producteur est impacté, il faut absolument trouver des moyens pour lui permettre de récupérer ce qu’il a perdu, c’est le sens réel de la compensation ». Il a par ailleurs conseillé aux bénéficiaires de se tourner immédiatement vers des activités génératrices de revenus à court ou à long termes.

Pour le secrétaire général de la Commune Urbaine (CU) de Boké, El Hadj Nouhan Kaba, « Introduire le volet formation, c’est apprendre aux personnes et aux communautés à bien utiliser l’argent.» C’est pourquoi, il a salué le nouvel élan amorcé par le Consortium SMB-Winning qui selon lui « éveille l’esprit des concitoyens sur une gestion responsable et durable de la compensation ».

La remise des chèques aux communautés bénéficiaires a marqué la fin de la cérémonie.

Mamadouba Camara, Boké