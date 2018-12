Constant Omari, ce vice-président de la CAF qui veut prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages

Une semaine seulement après l’annonce du retrait de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun, Contant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) a soutenu vendredi dernier sur RFI que le dossier de la Guinée pour la Can 2023 n’existe pas. Vu le tollé que cela a suscité, le Congolais Omari se rétracte et confie à Guineenews -après une photo à Paris avec les deux hauts dirigeants du football guinéen- n’avoir jamais tenu ces propos. Mieux, comme ce député guinéen, ses déclarations, dit-il, ont été déformées et sorties de leur contexte. Veut-il prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages ?

En attendant de revenir en détails sur la candidature de la Guinée à la CAN avec tous les dossiers à l’appui, Mediaguinee vous propose à nouveau l’intervention de Omari sur Radio Foot internationale. Ecoutez ici…

Mamadou Savané

+224 622290565