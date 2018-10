Construction du barrage de Souapiti : ‘’nous avons déjà plusieurs mois de gagnés même sur le planning’’ (Amara Camara, DG du projet)

Lancés au mois d’avril 2016, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Souapiti avancent à grand pas. Rencontré par la rédaction de MEDIAGUINEE, le Directeur général de ce projet d’aménagement hydroélectrique, Amara Camara a bien voulu se prononcer sur lesdits travaux en cours. Lisez !

‘’Quand vous faites une première évaluation, nous avons déjà plusieurs mois de gagnés même sur le planning’’

‘’Les travaux marchent très bien et nous sommes satisfaits de cette avancée. Tous les visiteurs qui vont sur le site se rendent compte très allègrement. Aujourd’hui, les travaux de génie civil sont à plus de 55%, il s’agit du barrage et de la centrale réunis. Au niveau de l’usine, nous avons plus de 8000 tonnes d’équipements hydro-électromécaniques qui sont en train d’être montés. Les principaux équipements qui sont liés à la prise d’eau sont très avancés. Les différents types de vannes, les portiques et les ponts roulants sont de gros matériels nécessaires au jour d’aujourd’hui pour la poursuite de la construction. Et tout cela suit son cours et nous avons dit que la côte atteinte par le barrage n’était pas celle attendue. Ça veut dire que déjà quand vous faites une première évaluation, nous avons déjà plusieurs mois de gagnés même sur le planning…

‘’Le 4 septembre dernier, il y a été procédé à la signature de la convention de prêt entre Eximbank de Chine et l’Etat guinéen’’

Sur la question relative au financement du projet, il a tenu à préciser : ‘’Vous avez dû apprendre comme tout le monde que tout récemment en septembre, précisément le 4 septembre dernier, il y a été procédé à la signature de la convention de prêt entre Eximbank de Chine et l’Etat guinéen. Grâce à l’abnégation de nos cadres qu’il faut féliciter, mais aussi à la sagacité du président Alpha Condé d’ailleurs, qui a personnellement contribué avec un talent de virtuose si on vous expliquait comment tout cela s’est déroulé. Il reste maintenant deux phases. La phase de mise en vigueur à quel niveau on retrouve certaines conditions qu’il faut très rapidement remplir, mais ce sont des conditions quasiment administratives.

‘’Aujourd’hui, l’accord est signé et il ne reste plus qu’à concéder à ses derniers réglages’’

Ensuite, la dernière phase qu’est la phase ultime, c’est celle des conditions du premier décaissement. Donc nous sommes heureux que cette convention ait été signée parce que jusque maintenant, tout ce que vous voyez comme travail le terrain, tout cela se fait avec le préfinancement de l’entrepreneur. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 800 millions de dollars préfinancés. Et c’est évident que le financement par Eximbank vient au bon moment bien que nous n’étions pas angoissés vu l’enthousiasme de l’entrepreneur et la disponibilité des partenaires, nous saluons du fait qu’il n’y avait aucune menace. Mais la concrétisation du financement est une très bonne chose parce que ça nous permet d’évoluer avec beaucoup plus de sérénité. Aujourd’hui, l’accord est signé et il ne reste plus qu’à concéder à ses derniers réglages.

‘’Souapiti est accompagné par la construction des lignes d’interconnexion permettant non seulement de fournir de l’énergie à tout le pays mais aussi aux pays voisins’’

Je voudrais dire que Souapiti, ce n’est pas seulement comme on l’a tout de temps dit. Il (Souapiti) est accompagné par la construction des lignes d’interconnexion permettant non seulement de fournir de l’énergie à tout le pays mais aussi aux pays voisins, cela est très important. Aujourd’hui déjà avec Kaléta, nous avons assez de satisfaction. Mais quand on y ajoute Souapti, il est évident que le besoin sera largement satisfait et nous pourrons aussi répondre à la demande des pays amis.

‘’Linsan va être un véritable corb régional pour toute la région ouest-africaine parce que comme on l’a dit, Kaléta et Souapiti ont cette vocation sous-régionale’’

C’est ainsi qu’il y a une ligne qu’on appelle Guinée-Mali qui rentre par N’zérékoré et qui vient jusqu’à Fomi. Donc qui traverse Beyla, Kérouné, Kankan et qui vient à Fomi pour rentrer par Siguiri et aller vers Bamako. Il y a une autre ligne dite de l’OMVG. Au jour d’aujourd’hui, c’est un projet qui est en train d’avancer. Celle-là quitte le Sénégal, elle rentre par le Fouta pour rejoindre linsan et rentre par Mali Yemberin pour rejoindre linsan. Et de linsan, elle reprend la côtière vers Boffa-Boké pour rentrer par la Guinée-Bissau pour rejoindre la Gambie et le Sénégal. Il y a une troisième qui quitte la Côte d’Ivoire, traverse le Liberia pour rentrer en Serra Leone pour finir par rentrer en Guinée et rejoindre Linsan. Linsan va être un véritable corb régional pour toute la région ouest-africaine parce que comme on l’a dit, Kaléta et Souapiti ont cette vocation sous-régionale.

‘’Avec Souapiti, le Guinéen peut reprendre de l’espoir étant donné que l’énergie est le moteur de tout développement’’

Donc, il faut beaucoup insister là-dessus, il faut aussi noter que la Guinée avec tout ce que nous avons connu, l’obscurité qui était notre lot quotidien, le manque d’attractivité et le sous-développement. Mais aujourd’hui, avec Souapiti, le Guinéen peut reprendre de l’espoir étant donné que l’énergie est le moteur de tout développement. Bientôt après Souapiti, nous allons voir foisonner les petites unités industrielles et les petites et moyennes entreprises (PME). Quant aux conforts domestiques, nous disons que nous visons plus haut que cela si déjà nous parlons de l’essor du pays. Il va de soit que les ménages soient déjà satisfaits. C’est ce que je peux rajouter concernant la portée de Souapiti et de Kaléta…’’

Youssouf Keita

