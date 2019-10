Fin des consultations : le Premier ministre invite à retrouver les avis exprimés sur le site du gouvernement

Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a invité mercredi dans un discours lu à la télévision nationale l’opinion à retrouver les avis qui ont été formellement exprimés à la faveur des consultations nationales au siège du Gouvernement sur le site officiel du gouvernement. Discours intégral…

Conakry, le 9 Octobre 2019 – Mes Chers Compatriotes,

Je viens de remettre à Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha CONDE, le rapport des consultations inclusives qu’il m’a fait l’insigne honneur de conduire.

A l’issue de l’exercice que nous venons d’achever, je voudrais réaffirmer ma profonde gratitude au Chef de l’Etat, dont la confiance et le soutien sont une source inépuisable de motivation dans les missions qu’il m’est donné d’accomplir au service de notre pays.

Pendant deux semaines, présidents d’institutions républicaines, leaders politiques, chefs religieux et acteurs de la société civile se sont relayés au siège de la Primature.

Avec enthousiasme et ferveur, ils ont fait entendre leurs voix, partagé leurs opinions et leurs recommandations sur les questions de préoccupation actuelle et sur le devenir de notre pays.

Cette image d’une Guinée capable d’assumer sa diversité d’opinions et sa pluralité politique en toute responsabilité, dans la sérénité et le respect mutuel est celle que nous avons la responsabilité collective de sauvegarder.

C’est le lieu pour moi d’exprimer mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations à l’endroit de toutes ces forces vives de notre Nation, pour l’esprit patriotique et le sens élevé de responsabilité qu’ils ont éloquemment témoigné, en répondant à notre invitation.

Je me réjouis tout particulièrement d’avoir reçu et écouté des Hommes et des Femmes de toutes les générations, de divers horizons et diverses sensibilités.

Je suis tout aussi heureux d’observer que tous les participants ont témoigné leur attachement à la paix, à la consolidation du tissu social et à l’unité entre les filles et les fils du pays, pour surmonter ensemble les épreuves d’aujourd’hui et relever les défis de demain.

Conformément aux principes directeurs que j’annonçais dans ma déclaration à la veille de l’ouverture officielle de ces Consultations, notre démarche a consisté à écouter tout le monde, sans prendre parti ni ouvrir de débats, pour en rendre fidèlement compte à Monsieur le Président de la République.

Il lui revient à présent, dans la sagesse et la clairvoyance que nous lui connaissons, d’en tirer les conséquences pour le bien de notre pays.

D’ores et déjà, il nous a instruit de partager avec l’opinion nationale et internationale, à travers une publication sur le site officiel du Gouvernement, les avis qui ont été formellement exprimées à la faveur des Consultations.

Je vous invite donc à visiter le site officiel du gouvernement: www.gouvernement.gov.gn .

Il s’agit là d’une démarche de transparence dans la conduite des affaires publiques, qui permettra à tous les acteurs concernés de vérifier si leurs positions ont été fidèlement restituées, et aux citoyens d’être éclairés sur les choix exprimés.

Mes chers compatriotes,

En ayant eu la chance et le privilège d’écouter toutes les composantes de notre pays, la principale leçon que j’en tire est que notre société est en pleine mutation, avec des exigences nouvelles et des attentes plus accrues.

Les Guinéens aspirent à des conditions de vie meilleures mais ils sont désormais vigilants sur la gouvernance et souhaitent être associés dans les processus de prise de décision.

Nos compatriotes attendent de leurs gouvernants qu’ils soient plus proches d’eux, plus disposés à les écouter et à prendre en compte leurs desideratas.

Ils attendent aussi plus d’engagement, plus de volonté et de responsabilité de la part de tous les acteurs sociopolitiques pour maintenir la paix et la sécurité, indispensables au développement inclusif et durable.

Dans cette perspective, le dialogue est incontournable.

Pour ma part, je continuerai à tout mettre en œuvre pour entretenir un cadre permanent d’échange afin que toutes les composantes de la Nation puissent s’exprimer librement et participer activement aux grandes décisions qui engagent l’avenir de notre pays.

Je vous remercie.