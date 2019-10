Consultations nationales : ‘’elles ont été un véritable succès’’ (Lansana Komara du RPG)

Les dernières consultations nationales qui viennent d’être conduites par le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana à la Primature ont été largement commentées ce samedi 5 octobre, au siège national du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel).

Par la voix de son secrétaire administratif, Lansana Komara, le parti présidentiel s’est dit heureux de l’atmosphère qui a régné autour de ces dites consultations nationales.

‘’A vrai dire, ces consultations ont été un succès car, l’écrasante majorité des Guinéens est d’accord pour mettre en place une nouvelle constitution’’

« Les consultations nationales initiées et voulues par le Président de la République, sous la direction de son Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana sont presque terminées. La direction nationale du parti, par ma voix félicite le Premier ministre pour cet exercice hautement démocratique. Nous remercions toutes les guinéennes et tous les guinéens qui ont bien voulu accepter de prendre part à ces consultations. Car, ils ont montré à la face du monde l’intérêt qu’ils ont pour notre jeune démocratie et le respect qu’ils ont pour le peuple de Guinée. A vrai dire, ces consultations ont été un succès car, l’écrasante majorité des Guinéens est d’accord pour mettre en place une nouvelle constitution. Une franche aussi est d’accord mais attend de voir la mouture de la nouvelle constitution et une dernière franche très minoritaire a carrément boudé la consultation. Ce qui est anti-démocratique de leur part, mais c’est aussi la loi de la démocratie. Il faut qu’il ait des pour et des contre, ça fait parti du jeu démocratique.

‘’Ceux qui ont boudé les consultations doivent savoir que nous ne construirons rien si nous laissons monter la haine et l’ethnocentrisme’’

Nous souhaitons et vivement d’ailleurs qu’ils reviennent très rapidement à la raison pour qu’ensemble, nous puissions nous donner la main pour construire notre Guinée. Car, la Guinée n’appartient à personne, elle appartient à tous les Guinéens. Mais pour bien concrétiser et matérialiser tout ce qui a été dit au cours des consultations, nous devons passer naturellement devant le peuple qui est le référentiel suprême. Êtes-vous prêts à passer devant le peuple ? Êtes-vous prêts à mettre le bulletin oui ? Donc, préparez-vous pour les différentes consultations électorales à venir. Ceux qui ont boudé les consultations doivent savoir que nous ne construirons rien si nous laissons monter la haine et l’ethnocentrisme. Donc, mettons-nous à l’œuvre. La CENI a déjà lancé la révision des listes électorales sur toute l’étendue du territoire national. A partir d’aujourd’hui, vous devez vous mobilisez vers les CARLES pour vous enrôler afin que vous soyez dans le fichier. Personne ne doit être en retard car, la fin de ce mois, la révision va prendre fin… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30