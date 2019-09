Consultations nationales : Kondiano ouvre le bal demain, Cellou et Sidya attendus la semaine prochaine

Les consultations nationales confiées au Premier ministre par le chef de l’Etat s’ouvrent officiellement demain jeudi à Conakry. Ibrahima Kasosry Fofana qui pilote les rencontres débutent les consultations par le président de l’Assemblée nationale l’honorable Claude Kory Kondiano à 10h30 au Parlement, ensuite à midi, il reçoit le médiateur de la République à la Primature Mohamed Said Fofana.

A 12h 45, Hadja Rabiatou Sérah Diallo, présidente du Conseil économique et social (CES). La présidente de la Haute Autorité de la Communication (HAC) Martine Condé à 14h15. A 15h, le président de l’Institut national indépendant des droits humains (Inidh) Alia Diaby fera son entrée.

Le lundi prochain, le tour des partis politiques avec le Rpg Arc-en-ciel. Le secrétaire général du parti au pouvoir est attendu au palais de la Colombe. Il sera suivi du chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo. Le mardi, Sidya Touré est aussi annoncé, ensuite le PTS (parti du travail et de la solidarité) de Mamadou Diawara, le PGRD (parti guinéen pour la renaissance et le progrès) de Silah Bah mais aussi le BOC (bloc de l’opposition constructive). La liste est longue et loin d’être exhaustive.

Ces consultations s’ouvrent sur fond de polémiques autour du changement ou non de la Constitution en vigueur.

Maciré CAMARA