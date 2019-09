Consultations nationales : voici le Mémo du Réseau CoJeLPaiD adressé au Premier ministre

Dans le cadre des Consultations nationales engagées par le PM, suite à l’adresse à la Nation de S/E le Président de la République le 04/09/19, afin de recueillir les opinions des acteurs de la vie publique sur des sujets de préoccupations nationales, le Réseau CoJeLPaiD a reçu un courrier d’invitation du PM le 10/09/19, N°0416 CABP SPPM pour un entretien sur des questions qu’il juge comme préoccupations nationales.

En effet, le Réseau CoJeLPaiD (www.cojelpaidguinee.org), crée en espace d’échanges et de mutualisation des efforts en 2008, puis formalisé comme structure en 2010, est un Réseau d’associations/ONG de droits guinéen et à vocation panafricaniste composées de cadres résident en Guinée, en Afrique, en Europe et en Amérique qui œuvrent à garantir la Paix et la Démocratie en Africain par la formation, l’information, la protection des droits, l’accompagnement et la responsabilisation des jeunes (filles/femmes et garçons) et les enfants pour le développement durable… Lire la suite ci-dessous…