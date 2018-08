Contentieux électoraux : Fodé Bangoura du PUP désapprouve l’accord signé entre la mouvance et l’opposition républicaine

Suite aux contentieux électoraux nés après les élections locales du 4 février dernier, la mouvance et l’opposition républicaine sont parvenus à un accord qui a été signé mercredi dernier au quartier général de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Joint par la rédaction de MEDIAGUINEE très tôt ce vendredi le président du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP), Fodé Bangoura a, depuis la capitale sénégalaise où il séjourne actuellement déclaré qu’il désapprouve cet accord signé entre la mouvance et une certaine opposition.

‘’Cet accord signé entre la mouvance et une certaine opposition, moi je suis contre parce que cet accord exclu d’autres formations politiques qui ont pourtant compéti et qui ont eu des conseillers. On n’a pas tenu compte de leurs revendications pourtant, ces formations politiques exclues ont été aussi trichées comme les autres. Donc je désapprouve cet accord », dit-il.

Parlant des dispositions que son parti compte entreprendre face à cet accord signé, il (Fodé Bangoura) a tenu à préciser : ‘’A l’heure où je vous parle, je ne suis pas en Guinée. Quand je vais entrer, je ferai une concertation avec les autres et on fera ce qu’on pourra faire.’’

Elisa Camara

