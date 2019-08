Contenu Local : Rusal/CBK offre des forages et de l’assistance financière à Mambia et Friguiagbé

La compagnie Rusal poursuit son programme d’accès à l’eau potable des communautés dans ses zones d’intervention. Récemment Rusal/Friguia a offert des forages à trois districts de la commune urbaine de Fria. Ce jeudi, 8 août 2019, la direction générale de Rusal/CBK a fait un don de six (6) forages et une assistance financière aux groupements féminins des sous-préfectures de Mambia et de Friguiagbé dans la préfecture de Kindia. La remise officielle a eu lieu en présence des bénéficiaires, des donateurs et des autorités sous-préfectorales et préfectorales de Kindia.

C’est dans une ambiance festive que les populations de Madina Dian dans la sous-préfecture de Mambia et celles de Koba dans la sous-préfecture de Friguiagbé ont reçu la forte délégation venue procéder à l’inauguration des forages et à la remise de l’assistance financière aux groupements féminins des deux localités.

Dans son discours de circonstance, le sous-préfet de Mambia Labilé 2 Loua a remercié la société Rusal/CBK pour cet autre geste avant de rappeler les nombreuses réalisations faites par la société en faveur des communautés riveraines.

S’adressant aux bénéficiaires Labilé 2 Loua dira « C’est pour la première fois que ces villages soient dotés de forages mais nous savons que d’autres villages en avaient bénéficié. Rusal/CBK assiste les groupements féminins pour booster leur production agricole, la société a construit des écoles, des mosquées des centres de santé, des hôpitaux.

Actuellement, d’autres projets en faveur des populations sont en cours de réalisation. Donc, c’est une grande joie pour nous autorités et pour toutes les populations. Désormais, il vous revient d’entretenir les forages et de bien gérer les fonds mis gracieusement à votre disposition par la société Rusal/CBK », a-t-il lancé.

Après Mambia, la délégation s’est rendue à Koba, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, pour inaugurer également des forages et remettre une assistance financière aux groupements féminins de la localité. Là également, les populations étaient fortement mobilisées pour exprimer leur joie.

Prenant la parole, madame le sous-préfet de Friguiagbé, Gnama Condé, a vivement remercié la société Rusal/CBK avant de s’adresser aux femmes bénéficiaires en ces termes : « vous les femmes de Koba, vous recevez aujourd’hui votre forage et une assistance financière pour vos activités agricoles, cela veut dire que nos partenaires pensent à vous pour diminuer vos souffrances. Vous devez en être fières et surtout gérer votre forage et les fonds mis à votre disposition. Nous devons les encourager car depuis toujours, cette société nous assiste », a dit madame Gnama Condé.

De son côté, le Directeur Général par intérim de Rusal/CBK Viktor NARYVONCHYK s’est réjoui de l’accueil très chaleureux des populations bénéficiaires, avant de préciser que « la rencontre d’aujourd’hui est une occasion importante et joyeuse, car il s’agit de la remise d’une assistance financière de 60 millions GNF aux groupements féminins de Mambia et Friguiagbé ainsi que l’inauguration de six (6) forages construits par Rusal/CBK en 2019 dans les mêmes sous-préfectures.

La société a consacré plus de 530 millions de francs guinéens à tous ces programmes. Chacun de vous sait que l’eau potable est un élément clé de toute la vie sur terre, il n’y a de vie que là où il y a de l’eau », a déclaré le Directeur Général par intérim de Rusal/CBK.

Egalement présent, le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré, a mis l’accent sur la bonne relation de coopération entre la Guinée et la Russie. « Les deux présidents, à savoir Pr Alpha Condé et Vladimir Poutine entretiennent de bonnes relations. Ces réguliers dons de la société Rusal aux populations guinéennes en sont une parfaite illustration. Et nous devons tout cela à la paix et l’entente entre les populations et Rusal. Donc, nous devons préserver cet acquis absolument », a dit le préfet de Kindia dans toutes les localités visitées.

Dans les deux sous-préfectures, la Direction générale de Rusal/CBK, en plus des forages et de l’assistance financière aux groupements féminins, a offert des enveloppes aux mosquées des deux localités en prélude de la grande fête musulmane de Tabaski.

Rappelons que de 2011 à 2019, Rusal/CBK a construit et mis en service 25 forages d’eau potable dans la région de Kindia. En 18 ans d’existence en Guinée, l’investissement de Rusal/CBK dans la réalisation des projets sociaux s’élève à des dizaines de millions de dollars.