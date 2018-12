Contre un 3è mandat du président Condé, Balai Citoyen lance une opération de documentation des discours (vidéo)

La cellule Balai Citoyen dirigée par Sékou Koundouno s’est montrée ferme pour barrer la route au président de la République s’il se décidait à briguer un 3ème mandat en 2020. Au cours d’un point de presse qu’il a animé ce vendredi 7 décembre, le coordinateur général de cette structure de la société civile a lancé une opération de documentation des propos des personnes qui feront désormais la promotion d’un changement des textes de loi en 2020. Une poursuite judiciaire est prévue contre ces promoteurs.

« La cellule Balai Citoyen va à compter de ce jour en rapport avec les institutions de défense des droits de l’homme, des juridictions supranationales aussi bien au niveau national, régional qu’international, lancer une opération de documentation de tout élément audio, de tout discours, de tout écrit, de tout acte, de tout fait et de tout événement entretenu en faveur d’un 3ème mandat de l’actuel tenant du pouvoir politique suprême », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a invité la population guinéenne à mener des actions pour empêcher une modification éventuelle de la Constitution. Il soutient que l’acte pourrait être à l’origine des violences dans le pays en 2020.

« Tout citoyen épris de justice et de paix, qui ne voudrait pas être dans les plus sombres pages de l’histoire de la Guinée et de l’humanité, devrait par devoir de responsabilité, se garder de souffler sur les braises de violation politique à même d’être générées par un quelconque 3ème mandat aux conséquences sans précédent pour la stabilité, la paix en Guinée » , prévient Sékou Koundouno.

Il faut noter que depuis quelques temps, la cellule Balai Citoyen multiplie des sorties contre ce qu’elle appelle le silence entretenu par le président de la République autour du 3è mandat. Elle compte créer dans les prochains jours, une page sur les réseaux sociaux permettant de recenser les propos de soutien au 3ème mandat afin de lancer une poursuite judiciaire.

Suivez ci-dessous la vidéo…

Mohamed Cissé

623-33-83-57