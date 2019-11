Contre le 3è mandat : Alliance Nationale Patriotique (ANP) adhère au FNDC

Les membres de l’Alliance Nationale Patriotique (ANP) ont, au cours d’une rencontre tenue samedi au siège de la PCUD ont annoncé leur adhésion à la plateforme du Front National pour la Défense de la Constitution.

Devant les représentants du Front, Aboubacar Sylla a motivé l’adhésion de son équipe au FNDC pour ‘’continuer la lutte contre le changement de constitution en République de Guinée’’.

‘’Nous avons trouvé qu’on a les mêmes objectifs de lutte et nous avons jugé d’adhérer. Vu que le FNDC est en train de faire une lutte responsable, nous voulons harmoniser cette lutte avec l’Alliance Nationale Patriotique. Nous avons décidé en assemblée générale de venir rejoindre le FNDC pour qu’on puisse vraiment coordonner les interventions (…) On a dit qu’on ne soutient pas le troisième mandat, on ne soutient pas une révision constitutionnelle qui va permettre au président de s’éterniser au pouvoir. Et comme déjà il y a une entité qui a les mêmes objectifs et qui a pris un élan fort dans le pays, on a dit qu’il vaut mieux qu’on puisse rejoindre cette entité et faire la lutte commune’’, a dit Aboubacar Sylla, porte-parole de l’ANP

Après la signature de l’accord, le responsable par Intérim des opérations du FNDC, Mamadou Billo Bah a remercié les membres de l’ANP pour cette initiative. Invitant ensuite les autres plateformes à la lutte contre le changement de constitution.

Il faut rappeler que l’Alliance Nationale Patriotique regorge en son sein plusieurs organisations de la société, partis politiques et victimes des mouvements sociaux depuis l’arrivée du président Alpha Condé au pouvoir en 2010.

Mohamed Cissé

