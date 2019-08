Contre le 3è mandat, l'ex-bâtonnier Me Mohamed Traoré dans le champ...

VIDÉO. Défenseur -contre rien- des opposants au 3è mandat, Me Mohamed Traoré, ex-bâtonnier a finalement porté les gants. Il l’a officialisé vendredi lors de la conférence de presse du FNDC à l’Université Kofi Annan de Guinée devant de nombreux politiques dont Sidya Touré…

« Ceux qui ont eu l’initiative de porter ce projet, comme je l’ai dit ailleurs, ont fait un mauvais calcul. Ils ont, en fait, imaginer que ce projet serait un combat entre la mouvance et le principal parti d’opposition. Je crois qu’ils sont surpris de constater aujourd’hui que c’est toute la Guinée, dans sa diversité, qui est vent debout, contre le projet. Nous avocats, avons estimé, que comme il s’agit d’un combat citoyen indépendamment de notre appartenance à un parti politique, l’assistance que nous pouvons apporter au FNDC, c’est de défendre les personnes qui ont été arrêtées et qui le seront, durant la lutte. (…) », a assuré me Traoré, très actif sur les réseau social Facebook.

Thierno Sadou Diallo