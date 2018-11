Coopération économique : une importante délégation du centre du commerce international est à Conakry

L’avion transportant cette délégation du centre du commerce international(ITC) a atterri sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry Gbessia ce samedi 17 novembre, aux environs de 21 heures.

Devant la presse, Mme Arancha Gonzàlez, Directrice exécutive de cette organisation s’est d’abord réjoui de son arrivée, avant de parler de l’objectif de leur visite en Guinée. ‘’Je suis très heureuse de venir en Guinée et nous allons parler au cours de cette visite de plusieurs thématiques à l’ordre du jour, l’emploi des jeunes qui fera l’objet d’une initiative qu’on lancera lundi avec le gouvernement, l’Union Européenne, le centre de Commerce international. Encore une fois, l’emploi des jeunes à travers les formations, la place de l’entreprenariat dans le commerce international dans le but de créer un moteur de croissance dans le pays’’, a-t-elle indiqué.

L’arrivée de cette importante délégation en République de Guinée vise à faire le point sur la coopération de longue date que l’organisation entretient avec le gouvernement guinéen, en appui au développement économique et social du pays. Ces experts et le gouvernement guinéen mettront l’accent sur plusieurs domaines dont entre autres, la promotion de l’emploi et la création d’opportunité économique pour la jeunesse, la compétitive des chaines de valeur agricoles sur les marchés régionaux et internationaux, le renforcement des capacités des organismes d’appui au commerce.

Il faut noter que le centre du commerce international(ITC) est une agence conjointe de l’organisation mondiale du Commerce et des Nations unies. Il aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies de transition à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux.

Mohamed Cissé

