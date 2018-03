Coopération japonaise : la JICA ouvre son bureau à Conakry

Ça y est. L’agence japonaise de coopération internationale (JICA) a désormais son bureau en Guinée. La cérémonie d’ouverture dudit bureau s’est déroulée ce mercredi 28 février 2018, dans les locaux de la résidence de l’ambassadeur du Japon en Guinée en présence du Premier ministre, Mamady Youla qui avait à ses côtés la ministre du Plan et de la Coopération Internationale, des diplomates de certains pays amis et de plusieurs autres invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, le diplomate japonais en Guinée, Hisanobu HASAMA a, après avoir remercié tous ses invités, dira que cette représentation de la JICA en Guinée vient répondre au souhait du président de la République, Pr Alpha Condé. Poursuivant, il a salué les relations de coopération qui existent entre son pays et la Guinée, avant d’indiquer que la JICA Guinée facilitera la formulation, la mise en œuvre et le suivi des dossiers de la coopération japonaise en Guinée et incitera également selon lui, les partenaires japonais à intervenir encore plus en Guinée.

De son côté, le Directeur général du département Afrique au siège de la JICA, Ryuichi KATO a mentionné que la coopération de la JICA en Guinée a commencé en 1079 et s’est déroulée notamment dans les domaines du secteur primaire (pêche, agriculture), des services sociaux de base (éducation, santé et eau potable) et des infrastructures.

‘’Jusqu’en 2016, le gouvernement du Japon a soutenu la Guinée par le biais de l’aide financière non remboursable à hauteur de cinquante quatre milliard cinq cent trente-huit million (54 538 000 000) de yen et la coopération technique à hauteur de huit milliard deux cent vingt million (8 220 000 000) de yen. En plus, environ 750 guinéens ont participé aux stages de formation au Japon’’, dira-t-il avant d’annoncer que le principe directeur actuel de la coopération japonaise est d’apporter une aide équilibrée entre le développement économique et le développement social, contribuant à la stabilité du pays.

Parlant des programmes de la JICA, il a tenu à préciser : ‘’Présentement, les programmes de la JICA en Guinée s’articulent conformément au PNDES autour des secteurs de la sécurité alimentaire, du renforcement de la base du développement économique, ainsi que du développement du capital humain. La sécurité alimentaire constitue un des secteurs prioritaires de la coopération japonaise…’’

Prenant la parole, la ministre du Plan et de la Coopération Internationale a, au nom du gouvernement salué à juste valeur l’ouverture de ce bureau e Guinée. ‘’Je voudrais souligner que la présence des personnalités à cette importante cérémonie, surtout la présence de Monsieur le Premier ministre illustre toute l’importance que révèle la coopération guinéo-japonaise qui se concrétise aujourd’hui par l’ouverture du bureau de la JICA en Guinée. Ce qui permettra de raffermir et d’intensifier davantage les relations entre les deux pays’’, dira-t-elle entre autres, avant de rassurer le personnel du nouveau bureau de JICA de la disponibilité entière du gouvernement à collaborer avec eux, afin, déclare-t-elle de faciliter l’accomplissement de toutes les missions de la JICA en Guinée.

Pour sa part, Mamady Youla a apporté le soutien du gouvernement à ce bureau de la JICA en Guinée. ‘’Vous avez rappelé toutes les initiatives prises par le Président de la République, mais aussi tout le travail de développement des relations que nos deux gouvernements ont mené qui permettent aujourd’hui de poser ce jalon fort dans le cadre de cette relation avec l’ouverture du bureau de la JICA ici en Guinée. Je crois qu’en étant plus près, je suis certain que le travail qui sera fait à parti de maintenant sera mieux suivi, ce qui veut dire qu’il va avancer plus vite et quand ça plus vite, on peut faire plus et mieux…’’

Par Youssouf Keita

