Coopération : la Chine offre des équipements sportifs, culturels et bureautiques au Ministère des Sports et de la Culture

Le stade du 28 septembre de Conakry, à Dixinn, a servi de cadre lundi, 5 août, à la remise d’un important lot d’équipement sportifs, culturels et bureautiques au Ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique, dirigé par Sanoussy Bantama Sow. Selon l’ambassadeur de Chine en Guinée Huang Wei, ce don est le fruit d’une longue relation qui existe entre les deux pays amis depuis 60 ans.

»C’est un grand plaisir pour moi de participer aujourd’hui à cette cérémonie de remise de matériels sportifs et culturels offerts par le gouvernement chinois au gouvernement guinéen. Je tiens à remercier le ministre des sports pour l’organisation de cette cérémonie. L’amitié entre la Guinée et la Chine remonte de loin. Il y a 60 ans, la Guinée a été le premier pays d’Afrique sub-saharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Ces dernières années, ces relations se sont traduites par plusieurs entretiens entre nos deux chefs d’États(…) La culture et le sport tiennent une grande place dans la vie quotidienne de la population guinéenne. J’espère que ce don sera utilisé à bon escient et contribuera à renforcer davantage l’amitié traditionnelle en particulier, les échanges sportifs et culturels entre nos deux pays » a -t-il indiqué.

Prenant la parole, le ministre des sports, de la culture et du patrimoine, Sanoussy Bantama Sow a magnifié la coopération sino-guinéenne, avant de promettre que ces équipements seront bien utilisés pour l’atteinte des objectifs pour lesquels ils sont donnés.

»Je pense que c’est l’un des premiers partenaires de la Guinée après l’indépendance. Donc, il y a plein de choses qui lient la Guinée et la Chine. C’est pourquoi d’ailleurs cette année, nous allons célébrer cette coopération de 60 ans en Guinée et en Chine. C’est une occasion qui va être donnée aux artistes guinéens dont les ballets africains qui vont aller prester en Chine et les artistes chinois qui vont venir prester en Guinée. Donc, le don que vous venez de voir ce soir, a été obtenu à l’issue de ma visite en Chine au mois de novembre avec une forte délégation (…) Tous les équipements sportifs et culturels que vous venez de voir, ce sont des acquis lors de la visite du ministre des sports et de la culture en Chine. Donc, nous sommes très contents parce que ça va nous permettre de doter certaines disciplines, certaines fédérations sportives d’équipements. Nous allons suivre pour que ces équipements soient utilisés à bon escient. C’est à peu près 800 et quelque milles yens, monnaie chinoise. On nous a donné un montant et nous dire de chercher ce que nous voulons. Nous avons acheté ces équipements jusqu’à la valeur du montant que le gouvernement chinois a donné’,’ a-t-il dit.

Ces équipements de deux conteneurs de 40 pieds dont l’échantillon a été présenté, sera au service des artistes, sportifs et travailleurs du Ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique.

Mohamed Cissé

