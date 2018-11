Coopération : l’an 60 de l’établissement des relations entre la Guinée et le japon célébré à Conakry

La résidence de l’ambassadeur du japon en Guinée sise à Donka a abrité ce mercredi 14 novembre, la célébration de l’an 60 de la collaboration entre la Guinée et l’Empire du Japon. La rencontre a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des députés et la communauté japonaise vivant en Guinée.

Dans son allocution de bienvenue à ses hôtes, le diplomate du japonais en République de Guinée a magnifié les relations entre son pays et la Guinée, avant de mettre un accent particulier sur les différents accords signés entre les deux pays.

‘’Il y a 60 ans, le Japon a reconnu l’indépendance de la Guinée 44 jours après la déclaration du 2 Octobre 1958. C’est pour fêter le 60è anniversaire de l’établissement des relations entre le japon et la Guinée. Le Japon et la Guinée partagent la valeur fondamentale, c’est-à-dire la démocratie, le multipartisme pour renforcer la démocratie. C’est la stabilité économique qui est nécessaire. C’est pourquoi dans le cadre de la coopération économique et technique, le Japon et la Guinée collaborent toujours. Ce matin, au sein du Ministère de la Coopération Internationale et de l’Intégration Africaine, nous avons signé un accord important sur la coopération technique et volontaire. Il ne s’agit pas d’un accord de financement mais, il s’agit d’un accord qui facilite la procédure lors de l’arrivé des experts. Comme future coopération entre les deux pays, le japon compte beaucoup sur la Guinée’’ a dit Hisanobu Hasama.

Présent à cette cérémonie, le ministre d’Etat du Tourisme et de l’Hôtellerie, Thierno Ousmane Diallo a transmis le message du Président de la République, Pr Alpha condé, avant d’affirmer que la Guinée continuera à renforcer ses relations avec le japon.

‘’L’intervention japonaise est extrêmement efficace et se fait pour l’intérêt du peuple de Guinée. C’est la construction des écoles, c’est la construction des ponts. Monsieur l’ambassadeur, la Guinée reste reconnaissante à l’empire du japon pour tous les efforts qui sont faits dans le sens du développement et de l’accompagnement du peuple de Guinée pour son décollage économique. Vous venez de solliciter notre appuie, évidement, vous avez été un pays ami de la Guinée, c’est un plaisir pour nous de transmettre ce message du peuple de Guinée’’, s’est-il réjoui.

Depuis 60 ans, le Japon intervient en Guinée dans plusieurs domaines qui mènent au développement. Sur le plan éducatif, il a financé la construction de plus de 1000 salles de classes à travers le pays. Au niveau du secteur de la pèche, l’empire du Japon a contribué à la construction de ports, de marchés et a fait un don d’un bateau de recherche tout en soutenant la pisciculture. Dans le cadre sanitaire, depuis le début de la coopération, le japon intervient dans la construction des postes et centres de santé, le don des équipements et la formations du personnel sanitaire.

Mohamed Cissé

