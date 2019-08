Le président indien est arrivé à Conakry !

Comme annoncé, le président indien a foulé le sol guinéen pour une visite d’Etat de trois jours. En provenance de la Gambie, le chef de l’Etat indien a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue guinéen Alpha Condé en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines, des diplomates accrédités en Guinée, ainsi que des chefs militaires.

Après l’exécution des hymnes nationaux et la revue des troupes et des corps constitués, le président Alpha Condé et son hôte ont eu un bref entretien dans le salon d’honneur, avant de prendre le chemin du grand Hôtel Sheraton à Kipé pour la suite de la cérémonie.

À noter que son avion de commandement s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Conakry à 17h 05.

Selon le programme officiel, plusieurs activités dont la signature des accords à hauteur de 251 millions de dollars sont prévues demain vendredi.

Youssouf Keïta, depuis l’aéroport de Conakry