Coucou, revoilà Gassama ! Un 3è mandat pour Alpha Condé, ‘’ce serait un désastre immense’’

Intervenant, ce jeudi, 26 septembre dans l’émission Les Grandes gueules de la radio Espace fm, l’ancien ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté s’est exprimé sur les débats en cours relatifs à la nouvelle constitution et au troisième mandat pour le président Alpha Condé. Khalifa Gassama Diaby a invité son champion d’hier à renoncer à tout projet de troisième mandat en République de Guinée.



‘’(…) Alpha Condé, l’homme qui m’a fait confiance et m’a permis de servir ce pays. Nous avons eu beaucoup de désaccords et je dois avouer que j’ai eu des débats avec lui que peu d’hommes politiques guinéens l’accepteraient. Des désaccords qu’il a assumés, que j’ai assumés. Il m’a permis ce désaccord et l’ensemble du gouvernement le sait. Je veux ici lui dire qu’il a mon amitié, mon affection, mon respect et je prie Dieu qu’il l’entoure de sagesse et qu’il renonce à toute tentation qui salirait son parcours important pour ce pays et qu’il lui remette sur le chemin qui le fera entrer dans l’histoire de ce pays. Je le dis que je suis son ami, je le resterais. Je lui déconseille très clairement, très honnêtement et très vivement d’aller sur le chemin d’une quelconque tentation de vouloir aller au-delà des termes constitutionnellement prescrits pour son mandat (…) Cette affaire de troisième mandat ou de modification constitutionnelle n’est que le résultat des effets de nos maladies. Pourquoi nous et pas les autres ? Pourquoi chez nous et pas chez les autres ? Cette question, on ne devrait même pas se poser dans notre pays. Acceptez cette hypothèse de troisième mandat, c’est tuer pour toujours notre espérance démocratique. L’accepter, c’est une forfaiture morale grave. L’accepter, c’est valider que le passé avait raison. Alors que nous savons à quel point ce passé nous coûte encore aujourd’hui. L’accepter, c’est valider l’idée que la parole, l’engagement et le sermon moral n’ont plus de valeur dans notre pays. L’accepter, c’est se dédire et compromettre l’avenir de notre pays, pour un pays qui a toujours plus besoin de respect et de socles moraux et éthiques, et ce serait un désastre immense aux conséquences incalculables. J’espère qu’il est encore temps d’éviter cela à notre pays, à ce peuple, à cette formule. Cette prière, je l’exprime vivement », plaide-t-il, refusant d’apporter un jugement sur le gouvernement actuel et son successeur.

Parti du gouvernement en novembre dernier sans crier gare, Gassama est resté plus dix mois à l’écart de l’actualité nationale.

Mohamed Cissé