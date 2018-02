L’article titré Aboubacar Soumah dément toute rencontre avec le chef de l’Etat, ce mardi : ‘’ce sont des rumeurs’’ publié par Mediaguinée le lundi 26 février 2018, sur la base des propos textuels du syndicaliste Aboubacar Soumah himself, démentant une éventuelle rencontre avec le chef de l’Etat (NDLR : la rencontre a finalement eu lieu et Médiaguinée s’est fait un plaisir de couvrir l’événement) a, visiblement donné des hauts le cœur à certains confrères. On se demande bien pourquoi, dans la mesure où la source de l’information est clairement mentionnée avec une précision qui ne saurait être mise en doute, si on est de bonne foi. Nous ne sommes pourtant que des messagers, quand le message dérange, pourquoi tenter de s’en prendre aux messagers ?

Le plus cocasse est cette allusion faite furtivement à l’affaire OGC/Antaser. Nous qui croyions que la cause était entendue, nous nous sommes pincés pour y croire ! Car dans cette affaire que notre « ami » Tamba Millimono des GG semble avoir en travers de la gorge, là où lui s’est contenté de ses propres commentaires, Médiaguinée a mené son enquête, documents et témoignages à l’appui, avec des faits si implacables que notre ‘’ami’’ ne faisait plus le fier.

Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes, Médiaguinée ne saurait cautionner les ententes cordiales où l’on devrait accepter naïvement toutes les affirmations péremptoires des confrères. « Si tu écris pour ne déranger personne, jette ta plume. Si tu écris pour plaire à tout le monde, jette ta plume ! », disait froidement un de nos plus pertinents devanciers. A cet égard, toute information qui sera matière à investigation sera disséquée, retournée, mise en perspective et ne saurait être acceptable que si elle est confirmée par les faits. Notre si « précieuse » amitié est à ce prix. Elle se fonde uniquement sur des informations vérifiées, pas sur des commentaires joyeux, sur des humeurs d’un jour ou sur des mouvements de menton d’un confrère masquant mal sa frustration.

Médiaguinée

Commentaires

commentaires