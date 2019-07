Crise à l’AGEPI : la HAC prend les choses en main et met en place une commission (communiqué)

La Haute Autorité de la Commission (HAC) a décidé de prendre les choses en main en mettant en place une commission de médiation et de résolution de la crise au sein de l’AGEPI. Cette commission composée de cinq membres aura pour mandat d’écouter les deux parties en conflit et tous les acteurs concernés, de proposer des amendements aux statuts et au règlement intérieur de l’AGEPI et d’organiser un congrès permettant d’adopter les textes amendés et d’élire un nouveau bureau exécutif…