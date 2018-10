Malgré l’interdit, l’opposition républicaine annonce une nouvelle série de manifestations

L’opposition républicaine ne compte pas reculer face pouvoir d’Alpha Condé qui a interdit les manifestation de rue .

Cellou Dalein Diallo et ses pairs qui étaient en réunion ce mercredi 31 octobre au Quartier général de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont annoncé une nouvelle série manifestations pour dénoncer l’installation « sélective et désordonnée » des conseils communaux et de leurs exécutifs

« La semaine prochaine, nous allons avoir une ville morte le mercredi à Conakry et dans toutes les préfectures de l’intérieur du pays. On félicite ceux déjà qui ont fait en sorte que la ville morte soit un succès à l’intérieur du pays. On a vu les images de Guéckédou, on a vu les images de N’zérékoré, on a vu les images de Labé. Donc nous voulons que toutes les autres préfectures, le mercredi, observent une ville morte. Le jeudi, une autre marche sur l’autoroute Fidel Castro. Pourquoi Fidel Castro ? Parce que c’est une partie de la République. Aujourd’hui, c’est devenu comme une sorte de fétiche pour la gouvernance du professeur Alpha Condé. On ne peut pas marcher sur l’autoroute Fidel Castro, il n’y a pas d’interdit dans une république », a lâché le Dr Faya Millimouno qui jouait le rôle de porte-parole de l’opposition.

Depuis le début de l’installation des exécutifs communaux, l’opposition républicaine organise des manifestations de rue pour dénoncer ce qu’elle appelle le non-respect de la loi et des accords politiques. Ces manifestations ont conduit à des morts d’hommes et à des dégâts matériels importants dans plusieurs villes du pays.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39