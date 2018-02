Crise politique et sociale en Guinée : Alpha Condé sort son joker

Quand un chef a de bons conseillers, son règne est paisible.

Le Président de la République vient d’instruire son Conseiller Personnel de s’impliquer d’urgence pour la recherche de solutions convenables à la crise syndicale qui affecte l’enseignement pré-universitaire et à celle politique qui s’annonce avec une série de manifestations.

Tibou Kamara qui bénéficie d’une certaine légitimité et de respect au sein de l’opinion publique nationale est connu et reconnu comme un interlocuteur crédible. Et d’ailleurs, le syndicaliste dissident, Aboubacar Soumah, avait publiquement exprimé auprès du Ministre d’État Tibou Kamara, son approbation pour qu’il mène le dialogue du côté de l’État.

Le Ministre d’État est aussi attendu sur le terrain politique pour trouver un terrain d’entente avec les leaders politiques d’opposition qui ont appelé à une journée ville-morte à Conakry pour ce lundi, suivie de plusieurs manifestations pour contre disent-ils, réclamer la publication des vrais résultats des élections locales.

Le Conseiller Personnel du Chef de l’État, connu pour son dévouement pour la paix dans notre pays, devra donc convaincre et rassurer tous les acteurs des différentes crises avec une pédagogie dont il a l’habitude.

Le Ministre d’Etat Tibou Kamara a le quitus du Chef de l’État, Pr Alpha Condé. Il lui appartient de se mettre à l’œuvre et de réussir cette nouvelle mission pour mériter davantage de la confiance du locataire de Sékhoutouréya.

Par Habib Marouane Camara

Journaliste et analyste politique

