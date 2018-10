Crise sociale : Mamady Keita de la CONASOCG invite les acteurs à la retenue

Au cours d’un entretien qu’il a accordé ce mercredi 17 octobre, à la rédaction de MEDIAGUINEE, le président de la coalition nationale des organisations de la société civile (CONASOCG), Mamady Keita a déploré la situation qui prévaut actuellement en Guinée.

La ville morte de l’opposition républicaine qui a fait un mort, la grève des enseignants et les violences survenues à Kindia étaient entre autres sujets au centre de cet entretien. Selon le premier responsable de la CONASOCG, le maintien de la paix et la quiétude sociale doit être l’affaire de tout bon guinéen.

Après avoir mis en cause la responsabilité des acteurs de ces crises qui perdurent et inquiètent plus d’un guinéen, Mamady Keita a exprimé sa désolation en ces termes : ‘’Je regrette beaucoup de ce qui se passe aujourd’hui à Kindia, c’est pas du tout souhaitable qu’il ait des victimes, que des gens paient pour des erreurs que les leaders politique ont commis. On a toujours cherché à tordre la loi, soit c’est la loi qui n’est pas parfaite, ou on trouve d’autres interprétations et personne ne veut qu’on touche la constitution. Je pense que si on n’avait respecté les textes de loi, on ne sera pas à ce niveau. Mais puisse que les leaders politiques ont pris le pays en otage sans consulter la population à la base, alors que c’est une élection communale donc ça concerne les citoyens à la base, les partis politiques se sont substitués aux citoyens et quand vous le faite, c’est ce que ça donne. On reste dans les quatre mures de Conakry, les états majores des partis politiques prennent des décisions pour faire appliquer à la base. Ce qui a aggravé le cas de kindia, un imam a fait une bavure, on n’aurait pu gérer ce dossier autrement à kindia, parce qu’il y a des centaines d’années que les populations de kindia vivent en harmonie malgré la multiplicité des ethnies. Si un problème est posé qui n’est pas apprécié par les autres, on pouvait appeler les religieux, les sages pour se réunir et gérer le dossier’’, a-t-il déploré.

Plus loin, il a appelé à la retenue et la négociation pour une sortie crise au niveau de tous les secteurs touchés. ‘’Chaque fois qu’on a parlé des marches, même si on n’a toujours dit que c’est pacifique, même si on a toujours dit que c’est un droit, mais personne n’a respecté les règles concernant les villes mortes et les marches. Il faut que nous soyons responsables, il faut que nous soyons sérieux pour éviter certaines situations dans notre pays. Avant-hier, il y a eu la ville morte, il y a eu des échauffourées, deux jours après c’est la même chose. Au même moment à kindia, il faut arrêter sinon ça va s’étendre sur toutes les villes du pays et vous ne pouvez plus maitriser. Ce que je peux demander à tous les acteurs qui sont parties prenantes des crises en Guinée, c’est la retenue. On vient de loin et de très loin. Quelques fois, on fait des comparaisons qui en quelque sorte ne sont pas comparables. Je lance un appel à toutes les tendances confondues, les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les syndicats à mettre la balle à terre et à éviter de créer des divisions dans notre pays. Un mort dans une république, c’est trop à plus forte raison plusieurs mots’’, a conclu Elhadj Mamady Keita.

Mohamed cissé

+224 623 33 83 57