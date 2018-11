Crises socio-politiques en Guinée : Sékou Doray du PNJD adresse un message fort au peuple et à la classe politique

Chers compatriotes

L’insécurité du pays a atteint un niveau très inquiétant. Et jusqu’à présent aucune mesure de stabilisation n’a été prise concernant ce phénomène grimpant. Il est temps que cette nation puisse reprendre un train de vie normal. Ce pays a totalement perdu sa gouvernance. Et le sort des guinéens et guinéennes a été abandonné à eux-mêmes, au moment où on assiste à l’escalade des actes de terrorismes et de barbaries à travers le monde.

Après avoir longuement observé et analysé les causes de ce désordre, pour mesure de sécurité et pour le bien-être de notre État, nous sommes appelés à prendre des initiatives et à garantir notre futur ainsi que pour les générations à venir.

Nous, le peuple de guinée, nous ne pouvons pas accepter une répétition ni la candidature de tous ces agitateurs actuels de la publique nationale. D’un côté vous avez des mercenaires appartenant strictement à une société politique donnée, prêts à tout anéantir pour mettre un sanguinaire en place. De l’autre côté, nous avons un laisser aller et une certaine faiblesse destructive qui ne convient pas et ne répond pas à ce climat qui nous étouffe depuis plusieurs années.

Mon désir est de protéger le peuple de Guinée contre cette rivalité meurtrière et absolument pas productive pour nous les guinéens et guinéennes. Le PNJD sous ma direction vous demande de garder le calme et d’être solidaires. Nous avons besoin de la participation de tout un chacun surtout pendant ces périodes difficiles. Si jusqu’à présent rien n’a été fait dans ce pays concernant l’immigration massive et le développement des jeunes ainsi que pour des sans emploi ; c’est tout simplement parce qu’il n’y a jamais eu d’opposition réelle dans ce pays pour défendre les causes et l’intérêt le plus ultime du peuple.

Nous ne sommes pas sur le terrain pour faire la compétition au régime actuel malgré bien que le cœur et le moteur du progrès sont la compétition. Il ne s'agit pas de dénigrer le Président mais de voir ce que nous pouvons apporter à ce pays. Ce qu'un Président n'a pas pu établir pour son peuple pendant ses mandats, nous souhaitons accomplir ce travail inachevé. La Guinée est dans de sérieuses difficultés actuellement. Nous devons avoir la force et l'honnêteté de reconnaitre les faiblesses et les erreurs pour ensuite les corriger. Mais si nous avions peur de cette vérité, la réalité est là pour nous prouver le contraire. Il est inadmissible de laisser la guinée sur ses genoux telle qu'elle est. Nous sommes devenus des mendiants internationaux alors que ces puissances mondiales nous font la cour pour notre sous-sol. Nous avons besoin de changement, la lassitude et la monotonie de ces partis ne font qu'envenimer les actes négatifs , inconscients et nocifs pour notre sécurité. Nous avons besoin d'une nouvelle gouvernance sous le PNJD formé d'une équipe plus adroite et responsable. Donnons à ce pays la chance de recommencer sur des bases nouvelles, fortes et f

Nous, le peuple de guinée, nous ne pouvons pas accepter une répétition ni la candidature de ces agitateurs actuels. D’un côté vous avez des mercenaires appartenant strictement à une ethnie prêts à tout anéantir pour mettre un sanguinaire en place et de l’autre côté, nous avons un laisser aller et une certaine faiblesse destructive qui ne convient pas et ne répond pas à ce climat qui nous étouffe depuis plusieurs année. Mon désir est de protéger le peuple de Guinée contre cette rivalité meurtrière et absolument pas productive pour nous les guinéens et guinéennes. Le PNJD sous ma direction vous demande de garder votre calme et d’être solidaires. Nous avons besoin de la participation de tout un chacun surtout pendant ces périodes difficiles. Si jusqu’à présent rien n’a été fait dans ce pays concernant la migration massive et le développement des jeunes ainsi que pour des sans emploi ; tout simplement parce qu’il n’y a jamais eu d’opposition réelle dans ce pays pour défendre les causes et l’intérêt le plus ultime du peuple.

Nous ne sommes pas sur le terrain pour faire la compétition au régime actuel malgré bien que le cœur et le moteur du progrès sont la compétition. Il ne s’agit pas de dénigrer le Président mais de voir ce que nous pouvons apporter à ce pays. Ce qu’un président n’a pas pu établir pour son peuple pendant ses mandats, nous souhaitons accomplir ce travail inachevé. La Guinée est dans de sérieuses difficultés actuellement, nous devons avoir la force et l’honnêteté de reconnaitre les faiblesses et les erreurs pour ensuite les corriger. Mais si nous avons peur de cette vérité, la réalité est là pour nous prouver le contraire. Il est inadmissible de laisser la guinée sur ses genoux telle qu’elle est, nous sommes devenus des mendiants internationaux alors que ces puissances mondiales nous font la cour pour notre sous-sol. Nous avons besoin de changement, la lassitude et la monotonie de ces partis ne font qu’envenimer les actes négatifs , inconscients et nocifs pour notre sécurité. Nous avons besoin d’une nouvelle gouvernance sous le PNJD formé d’une équipe plus adroite et responsable. Donnons à ce pays la chance de recommencer sur des bases nouvelles, fortes, fraîches et qui ouvriront le pays vers l’émergence et la croissance accélérée.

Pour redresser avec force et détermination tous ces secteurs :

1) L’autosuffisance alimentaire

2) La grille salariale

3) L’emploi

4) L’industrialisation

5) L’éducation

6) Le sous-développement des régions

7) La migration massive

8) Apport à la transparence et corriger l’impunité massive

9) Et tant d’autres ……

Tout pour le peuple et rien que pour le peuple.

Je vous remercie

Vive le PNJD

Sékou Doray

Président