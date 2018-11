‘’Je crois que Aboubacar Soumah délire’’ (Ahmed Tidiane Sylla, cellule com UFR)

Je viens d’écouter les propos (cliquez ici pour les lire) de l’honorable Aboubacar Soumah sur votre site. Des propos qui ne lui font pas honneur au député et pleins d’accusations mensongères sur l’UFR et son Président. A sa place, j’aurais eu honte de tenir de tels propos.

Aboubacar Soumah dit qu’il a contribué à hauteur de 120 millions à Matam pour l’UFR et payé la caution et frais de campagne pour des candidats de l’UFR à Dixinn. Ce qui est faux et archi faux. Je crois que de tels propos ne sont pas dignes d’un député. Et puis on se connait dans le pays-là ! S’il a perdu lors de l’élection du maire de Dixinn, qu’il respecte cela.

La coalition que nous avons présentée à Dixinn a eu 14 conseillers. Et à l’élection au poste de maire, il a eu 14 voix. Je ne vois pas de problème. Notre candidat UFR, lui s’est présenté au poste de 2eme vice maire et a eu la confiance de ses pairs.

Je rigole quand je le vois se présenter comme celui qui représente la Basse côte toute entière. L’UFR est un parti national et transversal qui cherche le pouvoir pour développer la Guinée et améliorer les conditions de vie des Guinéens des quatre Régions de la Guinée. La question communautaire et régionale n’est pas notre projet de société (rires).

Je crois qu’il délire !

Ahmed Tidiane Sylla

Responsable Cellule Com UFR