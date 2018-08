Culture : ‘’Ballets Africains’’ et Tidiane World Music signent une convention de partenariat…

Dans le cadre de la célébration de leur 70ème année de carrière, les ‘’Ballets Africains’’ de Guinée et la structure Tidiane World Music’’ en collaboration avec le Ministère de la Culture ont procédé, ce vendredi à la signature d’une convention de management artistique et commercial. Cette cérémonie de signature a été présidée par le ministre Sanoussy Bantama Sow, accompagné de son cabinet.

Cette nouvelle convention comporte 5 chapitres dont 35 articles, a une durée de 5 ans renouvelable entre les ‘’Ballets Africains’’ et la structure Tidiane World Music.

A l’entame de son allocution, le PDG de la structure Tidiane World Music, a estimé que cet acte de partenariat est à encourager et à saluer. « Cette convention est une preuve de la concrétisation du slogan public-privé et une nécessité dans tous les sphères économiques, sociales et culturelles de notre pays. Cet acte est à saluer et à encourager. Aujourd’hui, nous aboutissons à la signature du premier contrat de management de gestion, de promotion et de production exclusive sur l’ensemble de la planète et pour un départ de 5 ans renouvelable avec une nouvelle production d’un numéro de 70ème anniversaire. Nous rappelons que la récente collaboration entre ‘’ballets africains’’ et World music production a permis d’organiser les ‘’50’’ ans dans le monde », précise Tidiane Soumah.

Par ailleurs, le PDG de la structure Tidiane world music a profité de cette cérémonie pour signaler aux autorités guinéennes les obstacles liés à l’ostentation des visas. « Nous avons le problème de visas à long terme. Car un visa à long terme avec multiples entrées avec un artiste créateur est une forme de garantie pour le retour du bénéficiaire. Un visa de court séjour pour ce type d’activité pousse à la migration (…) Donc nous demandons un appui très fort du département. Et il faut préciser que cette convention de partenariat public-privé dans le domaine de la culture, est la première fois en Guinée. Que les Guinéens au pouvoir aient confiance à des guinéens ça, il faut le signaler », a fait savoir Tidiane Soumah.

Selon le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, cette convention de signature est en droite ligne avec la dynamique de relance ou de la reconquête du marché international du spectacle que les ‘’Ballets Africains’’ occupaient durant plusieurs décennies de prestation de qualité et de haut rang. « Je suis convaincu que les artistes de cette compagnie, que la presse internationale a qualifiée comme étant la plus grande attraction mondiale de danses et de chorégraphies, relèveront le défi de faire autant, sinon mieux que les ainés, qui ont inscrit des pages glorieuses de nos Ballets africains sur les scènes les plus prestigieuses du monde », a souligné le ministre Bantama Sow, avant d’assurer qu’il ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ce partenariat public-privé, ‘’gagnant-gagnant’’.

A noter que les ‘’Ballets Africains’’ de la république de Guinée attendent célébrer leur 70ème année de carrière et 10 directeurs se sont succédé de Keita Fodéba à Hamidou Bangoura.

Yaya Dramé

628-38-05-76