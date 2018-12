Culture : l’artiste Sia Tolno annonce la sortie de son nouvel album

L’artiste guinéenne Sia Tolno était ce mercredi 5 décembre devant la presse à la Maison de la Presse sise à Coléah. Il était question pour la star d’annoncer la sortie de son nouvel album « This Train » qui aura lieu ce jeudi 6 décembre au palais du peuple.

A cette occasion, elle a promis que la fête sera belle. « Il aura une bonne prestation non seulement avec moi mais aussi avec dix autres artistes. L’album est surnommé This train, le train dans lequel nous nous embarquons tous les jours pour aller au travail, pour aller dans les activités différentes. Donc, j’ai amené ce train en Guinée pour voir le monde dans ce train avec moi. Vous allez voir que c’est intéressant d’être ensemble avec nous », a-t- elle déclaré.

Ce rendez-vous culturel sera une occasion pour la voix forestière d’inviter les Guinéens à la préservation de la paix et de l’unité nationale. « Nous allons parler de la paix, de la réconciliation nationale et nous allons parler de l’amour aussi », a-t-elle ajouté.

A noter que cet album est composé de 11 titres et parle d’amour, de paix et du courage.

Mohamed Cissé

+224 224 623-33-83-57