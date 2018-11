Culture : vers l’organisation de la deuxième édition du salon du livre de jeunesse à Conakry

Les membres des éditions ‘’Ganndal’’ étaient ce vendredi 16 novembre, devant les journalistes à la Maison de la presse sise au quartier Coleah, dans la commune de Matam. Il était question de faire une communication relative à la deuxième édition du salon du livre de jeunesse qu’ils organisent du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Conakry.

Au Sortir de la rencontre, la Directrice littéraire des éditions Ganndal, Marie-Paule Huet est revenue sur la nécessité de cette 2ème édition. ‘’Ce salon, c’est le deuxième international du livre de la jeunesse, c’est de mieux connaitre le livre et pas seulement le livre guinéen mais aussi le livre africain. C’est pourquoi, nous allons inviter les grands éditeurs des pays voisins à venir avec leurs livres, exposer et vendre à Conakry. Ça se déroule du 28 novembre au 1er décembre prochain. Les trois premiers jours sont les jours de fréquentions scolaires et on espère que les enfants viendront avec les écoles pour participer à tous les animations qu’on met en place. Il y aura des lectures musicales, des spectacles de compte et il y a des rencontres avec les hôtes’’, a-t-elle dit.

Au cours de cet évènement culturel, plusieurs activités sont prévues afin de répondre aux attentes des lecteurs guinéens et africains en littérature de jeunesse. ‘’L’activité basique, c’est la présentation des livres que les éditeurs étrangers et guinéens en littérature de jeunesse vont faire. Il y aura une vingtaine de stands qui vont être ouverts au public durant les quatre (4) journées. Nous avons aussi beaucoup d’activités d’animation, on a des cafés littéraires qui portent sur des thématiques qui vont mettre au tour d’une même table les spécialistes étrangers et guinéens qui vont discuter autour de la promotion du livre, l’animation dans les écoles, le rôle et la place du livre de jeunesse dans les bibliothèques’’, aindiqué Elhadj Aliou Sow, Directeur général des éditions Ganndal.

Ces quatre jours de débats sur la littérature de jeunesse permettront aux organisateurs d’exposer au public jeune et aux personnes ainées, la diversité de la richesse du livre africain de jeunesse. Egalement, Sensibiliser le public jeune, le personnel enseignants et les parents à la préservation, la promotion de la culture africaine et à l’ouverture au monde à travers le livre et le conte.

Mohamed Cissé

