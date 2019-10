Dabola : la CENI lance une formation de 150 personnes pour nettoyer le fichier électoral

Dans l’enceinte d’un centre d’établissement public, les membres de la CENI en mission à l’intérieur du pays, ont lancé ce dimanche, 29 septembre, une formation de 150 personnes devant aller dans les différentes sous-préfectures, districts, villages et quartiers pour recenser les électeurs afin de nettoyer le fichier électoral. L’objectif est d’éviter les doublons, les fictifs afin de rendre transparent en terme du nombre d’électeurs dans le cadre des élections législatives.

Le président de la CEPI de Dabola, Yaya Kouyaté qui y était, a parlé des attentes vis-à-vis de ces participants, avant d’annoncer qu’ils seront prêts d’ici la date du 28 décembre annoncée par la CENI pour la tenue de ces élections.

‘’Nous sommes en train de former les membres des CAERLE. Après la formation, nous allons voir comment les gérer dans les différentes CAERLEs. Nous avons 17 dans la sous-préfecture de Dogomet, 8 à Bissikrima, 8 à Banko, 7 à kankama, Sindoye, Konendou, Arfamoussaya, chacune de ces sous-préfectures a 3. Dans l’ensemble, c’est 59. Et avant, c’était 36. Nous attendons que ces membres soient bien formés afin de faire face à nos attentes. C’est-à-dire, l’indentification des gens pour faire face aux élections législatives. Comme vous le voyez, la salle est remplie et tout le monde est présent. Cela veut dire que nous sommes engagés pour aller aux élections législatives’’, a-t-il dit.

Pour réussir le pari, la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI) souhaite l’implication et la détermination de tous les acteurs concernés afin que l’objectif soit atteint, dit Abdoulaye Jho Diagne, le Chef service administratif et technique à la CENI, chargé de la supervision de la mission d’installation des formations des CAERLE.

‘’Jusqu’à ce matin, tout se passe comme prévu. C’est-à-dire que nous avons réussi hier l’opération du comité inter-partis et il s’agissait d’harmoniser les points par rapport à l’opération qui se passait sur le terrain. Nous avons eu la présence de tous les présidents de quartiers, les districts, les partis politiques, la société civile et toute l’administration. En gros, c’était de venir recueillir tout l’appui parce que cette opération d’établissement et révision de la liste électorale suppose l’apport des uns et des autres. Surtout les partenaires de la CENI. Notamment, l’administration, les services de sécurité et l’administration centrale. C’est d’ailleurs une implication de l’article 2 du code électoral qui dit que la CENI dans sa mission est aidée par ses principaux partenaires.

Aujourd’hui, on va installer les CAERLE sur le terrain mais, ils seront au niveau des quartiers. Le président du quartier qui est le responsable politique et administratif doit apporter sa contribution sinon l’opération risque d’aller vers un échec (…) Il y a eu beaucoup de préoccupation énoncées mais, l’essentiel est que tous ont décidé de s’impliquer à ce que cette mission soit une réussite. C’est-à-dire, la mission d’enrôlement des citoyens pour qu’ils deviennent des électeurs. On a trop parlé de doublon, de fictif. Maintenant, la CENI avec ses nouveaux logiciels appartenant à la République de Guinée, est décidée à nettoyer le fichier’’, a-t-il rassuré.

Durant 8 jours, ces nouveaux membres de la Commission Administrative de Révision des Listes Electorales (CAERLE) seront outillés en moyens et techniques afin de mener à bien la mission qui leur a été confiée.

A en croire le chargé de la supervision de la mission d’installation des formations, les responsables des quartiers ont souhaité avoir une subvention pour diriger les travaux. Une doléance que Abdoulaye jho Diagne a promis de transmettre à qui de droit.

Mohamed Cissé, envoyé spécial

