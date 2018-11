Dabola : sit-in contre le manque d’eau potable et les facturations fantaisistes

La ville de Dabola, au centre du pays, en Haute Guinée est en ébullition pour manque d’eau potable. Selon notre source, les populations sont massivement sorties ce lundi pour réclamer la fourniture d’eau potable et la fin des facturations fantaisistes.

« C’est un sit-in à la Mairie, la population est sortie pour exprimer son ras-le-bol aux autorités locales. Dabola est une gravitation naturelle, l’eau est un don de Dieu mais cette eau n’est pas consommable, elle est impropre et non potable. Malheureusement, ils (travailleurs de la SEG) sont en train de facturer par injustice et par fantaisie. Vous imaginez, à Dabola, la facture d’eau à 500 mille, 300 mille, 150 mille voire 600 mille alors que les gens n’ont pas de revenus, c’est injuste. Les autorités ont promis longtemps de corriger toutes ces défaillances. Pis, les agents de la SEG sont passés à l’acte en coupant les robinets. c’est ce qui a révolté les gens et surtout les propos à l’antenne du secrétaire général de la commune Lamine Morodou Diakité. Les populations exigent son départ », a confié à Mediaguinee Kabinet Fofana, membre de la société civile à Dabola.

Issa