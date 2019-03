Dabompa: un accident de la circulation fait deux morts, des militaires pointés du doigt

Un accident de la circulation a fait ce vendredi deux morts au quartier Dabompa, en haute banlieue de Conakry. Selon un témoin de l’accident qui intervenait sur la radio Lynx fm, c’est un véhicule militaire qui roulait à vive allure et en sens inverse qui a provoqué le drame.

« C’est un pick-up de militaires qui est venu en sens inverse, à toute pompe, en direction de Lansanaya qui a heurté une moto qui avait à son bord deux personnes. Les corps sont complètement défigurés et leurs téléphones sont brisés, on n’arrive donc pas à les identifier. Les jeunes ont barricadé la route et ils ont complètement brûlé le véhicule. On n’a pas retrouvé ceux qui étaient à bord du véhicule, ils ont dû prendre la poudre d’escampette », a expliqué Alpha Omar Barry, habitant du quartier.

Après le drame, des jeunes en colère ont incendié le véhicule ‘’ayant causé l’accident’’. Aux dernières nouvelles, la situation reste très tendue de ce côté puisque des barricades sont érigés par les manifestants et aucun véhicule ne circule.

Thierno Sadou Diallo