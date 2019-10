Dakar : des membres du FNDC arrêtés par la police

Selon le site sénégalais d’informations DakarActu, quatre manifestants dont une dame -de l’opposition guinéenne et de la société civile- qui voulaient dénoncer la rencontre de leurs concitoyens ont été arrêtés hier par la police.

« On manifeste contre un troisième mandat présidentiel en Guinée. Nous sommes des membres de l’opposition. Madame l’Ambassadeur veut nous faire croire que les Guinéens sont d’accord pour un autre mandat, alors que c’est faux. Les Guinéens sont conte le changement de la constitution », a dit Mamadou Aliou Barry, membre du Fndc, section Sénégal, cité par Dakaractu. Non sans dénoncer l’implication de la police sénégalaise. « Nous sommes venus, et n’avons aucune intention de jeter des pierres. Nous, le Fndc, la société civile, sommes là pour défendre la constitution d’une nation, n’entendons jeter aucune pierre. Nous avons juste par devers nous des pancartes pour dire que nous nous opposons à ce 3è mandat », ajoute-t-il.

Selon nos informations, c’est l’ambassadeur Aminata Kobélé Keita qui avait appelé ses compatriotes à une rencontre dans un hôtel dakarois (Hôtel le Relais) pour leur parler du bien-fondé de changer la Constitution en Guinée.

Issa