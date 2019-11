Dakar : Guinéens, Comoriens et Sénégalais ont marché pour ‘’condamner Alpha, alerter Macky’’

Ils étaient nombreux ce samedi dans les rues de Dakar, Guinéens, Comoriens et Sénégalais pour protester contre le changement de Constitution en Guinée et pour plus de liberté et de respect des droits humains aux Comores.

Selon la presse sénégalaise, la société civile, les mouvements associatifs impulsées par Y en a marre, scandaient « Alpha Condé zéro». Dénonçant la répression du régime de Conakry contre les manifestants qui a fait plus d’une dizaine de morts.

« Nous sommes fatigués, nous voulons que justice soit faite et que Alpha Condé quitte le pouvoir avant qu’il ne soit trop tard », lâche un Guinéen, cité par DakarActu.

« Condamner Alpha et Alerter Macky ». Ce message a été aussi lancé dans le public pour ainsi dire que ce qui se passe en Guinée actuellement guette aussi le Sénégal de Macky Sall à qui d’ailleurs on prête des velléités de briguer un 3è mandat en 2024. Ce dernier limoge ces derniers temps tout Sénégalais qui irait dans le sens de restreindre son mandat à deux.

Cette marche de ce jour au Sénégal a été organisée par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC/Sénégal) soutenue par la société civile sénégalaise.

Issa