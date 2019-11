Dakar : la France va remettre le sabre d’Elhadj Oumar Tall à sa famille

Selon le journal L’As, la France, ex-puissance colonisatrice va remettre le sabre de l’empereur toucouleur à sa famille devant le président sénégalais Macky Sall à Dakar. La cérémonie se tiendra dans la salle des banquets du palais de la République en marge du conseil intergouvernemeal auquel sera présente ce weekend une forte délégation française composée entre autres du Premier ministre Édouard Philippe, de Jean Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, de Florence Parly, ministre des Armées.

Le sabre de l’érudit résistant Elhadj Omar Tall est une attraction du musée des civilisations noires, écrit Seneweb.

Selon une note sur Wikipedia, Oumar Tall, de son vrai nom Omar Foutiyou Tall (ou Oumar Seydou Tall), appelé aussi El Hadj Omar ou encore Al-Fouti, est un souverain, chef de guerre, érudit musulman et soufi membre de la Tijaniyya. Né à Alwar dans le Fouta Toro, dans l’actuel Sénégal, entre 1794 et 1797, ce Toucouleur a fondé un empire éphémère, l’empire toucouleur, sur le territoire de ce qui est aujourd’hui la Guinée, le Sénégal et le Mali. C’est aussi grâce à Omar Tall que la confrérie Tidjaniya se propagea au Niger, au Mali et au Sénégal (il s’attribua d’aileurs le titre de khalife de la tariqa en Afrique sub-saharienne). Il a disparu mystérieusement dans la falaise de Bandiagara, le 12 février 1864.

Maciré CAMARA