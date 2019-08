Dalein fait la tabaski à Labé : ‘’pour la paix et l’unité, il faut que la vérité soit dite dans ce pays’’

Cette année le chef de file de l’opposition a choisi Dow-Saré, au cœur de Labé, sa ville natale pour célébrer la fête de tabaski. Accompagné d’une forte délégation composée entre autres du député uninominal de Labé et d’autres de ses proches, Cellou Dalein Diallo a mis l’occasion à profit pour inviter à l’unité de tous les fils de Guinée.

« Je remercie tous les fidèles musulmans, les autorités religieuses de Labé et l’administration. Que Dieu nous mette sur la bonne voie. Que la vérité règne dans ce pays, que Dieu nous débarrasse de la haine car cette chose empêche les citoyens de s’aimer, de se faire confiance dans ce pays. L’ethnocentrisme et les affaires politiques (…), même les affaires politiques ne doivent pas faire souffrir les citoyens. La loi autorise à tout un chacun de se rallier derrière qui il veut, tant que la paix ne règne pas dans ce pays il n’y aura pas d’unité. Pour que la paix et l’unité soit une réalité, il faut que la vérité soit dite dans ce pays. Que Dieu renforce la paix dans ce pays », prie le leader de l’union des forces démocratique de Guinée.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

