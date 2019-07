Dalein/Labé : mécontent, un homme tente d’égorger sa femme qui a découché

Dans la soirée du vendredi, 19 juillet, Mamadou Bachir Diallo, âgé d’une vingtaine d’années a tenté d’ôter la vie à sa femme en lui tranchant le cou. Le drame s’est produit à Billy, une localité situé à 2 km de commune rurale de Dalein, dans Labé, capitale du Fouta-Djallon. La victime Fatimatou Diallo est actuellement sous soins intensifs à l’hôpital régional de Labé. Sur les circonstances de cet ignoble acte, le maire de la commune rurale de raconter : « Le drame s’est produit hier. Selon les explications, c’est la femme qui est allée à un mariage le jeudi, elle a passé la nuit là où elle est allée. Donc, le lendemain après la prière du vendredi, à son retour de la prière le jeune a trouvé sa femme dans la chambre couchée aux environs de 17 heures. Le jeune a fermé la porte et a pris un couteau et a grièvement blessé la femme à la gorge. La femme a appelé au secours, le voisinage est venu casser la porte et a fait sortir la femme qui avait perdu beaucoup de sang. Elle a été transportée d’urgence au centre de santé. Le médecin du jour a dit qu’il ne peut pas soigner la femme, de la transporter a l’hôpital régional de Labé. La femme est en soins intensif sa Labé. Ce matin, j’ai été à son chevet, elle ne fait que pleurer. Quant au jeune, il a été mis aux arrêts », dit Elhadj Mamadou Chérif.

Amadou Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé