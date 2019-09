Damaro à Dalein : ‘’pas plus arrogant que celui qui dit être pressé d’arriver au pouvoir sans même ajouter s’il plaît à Dieu’’

« C’est aussi de l’arrogance quand on utilise les 2 milliards [francs guinéens] à ses propres fins alors qu’ils te sont donnés pour servir tant soit peu une fraction des besoins des victimes du 28 septembre« . Telle est la réplique du président de la mouvance présidentielle, Amadou Damaro Camara au chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo qui l’a récemment traité d’arrogant pour avoir dit ‘’avec l’opposition ou sans l’opposition, les élections législatives du 28 décembre auront lieu ».

‘’Il faut qu’on accepte de s’entendre. Les propos de Damaro, c’est de la provocation et de l’arrogance. On n’en a pas besoin dans ce pays qui est trop fragile’’, avait lancé Dalein sur une radio de la place.

Mais pour Damaro, « dire que nous irons aux élections avec ou sans l’opposition n’est nullement pas de l’arrogance. Je dis souvent des vérités qui ne plaisent pas. À mon sens, il n’y a pas plus arrogant que celui qui dit être pressé d’arriver au pouvoir sans même ajouter s’il plaît à Dieu. C’est aussi être arrogant que de vouloir empêcher le peuple de se prononcer sur son avenir parce que toi tu n’as pas d’hypothétique intérêt dans ce droit inaliénable du peuple. Qui est plus arrogant que celui qui se dit républicain, mais qui refuse de répondre à l’appel du Premier ministre, mais réclame un forum avec son ministre fut-il président d’un cadre de dialogue installé par ce même Premier ministre par la constitution ? C’est de l’arrogance de la part de Monsieur Elhadj Cellou Dalein Diallo quand il déclare qu’il n’y aura pas d’élection même si c’est décidé par la CENI et confirmé par le président de la République« , a réagi Damaro Camara, contacté dimanche par la rédaction de Mediaguinee.

Pour ne pas abuser du temps des lecteurs, poursuit-il, ‘’c’est aussi de l’arrogance quand on utilise les 2 milliards à ses propres fins alors qu’ils te sont donnés pour servir tant soit peu une fraction des besoins des victimes du 28 septembre« . Et d’enfoncer le clou : « Au nom de la fragilité du tissu social, nous n’accepterons plus aucune intimidation« .

Elisa Camara

+224 654 95 73 22