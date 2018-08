Damaro descend en flammes Ousmane Kaba : ‘’autant il est brillant en théorie économique autant il déçoit en politique’’

Amadou Damaro Camara se dit déçu des propos tenus par le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba. Le président de la majorité présidentielle l’a fait savoir, jeudi, au cours d’un entretien qu’il a accordé à la rédaction de Médiaguinée, rappelant que lesdits propos tenus n’engagent que M. Kaba.

Il y a longtemps que Ousmane Kaba a commencé cette intoxication de cette région, c’est un peu ça son cheval de bataille

» J’avoue que je ne suis pas surpris outre mesure. A l’Assemblée ici, j’ai pratiqué Dr Ousmane Kaba, autant il est brillant en théorie économique autant il déçoit en matière de politique. D’abord, les propos n’engagent que lui. Il y a longtemps qu’il a commencé cette intoxication de cette région, c’est un peu ça son cheval de bataille. Il croit que le président Alpha Condé doit tout abandonner ailleurs et aller travailler seulement en Haute Guinée. Il croit que l’électrification ne devrait pas commencer par la capitale, et si ça devait commencer par la capitale, on doit sauter le Foutah pour aller dans sa Haute Guinée. Et comme si le Foutah ou le reste de la Basse Côte n’avait pas ce besoin, des besoins de la Haute Guinée« , a réagi Damaro Camara.

Ce que Ousmane Kaba oublie, c’est qu’il n’est pas plus haute guinéen que nous autres

« Il pollue les esprits en Haute Guinée comme s’il y avait un exemple dans le monde, un président qui a trouvé un pays totalement sous-développé, et qui l’a pu électrifier, qui a pu faire toutes les routes, qui a pu faire tous les ponts, qui a pu donner de l’eau et à manger à toute la population en cinq ans et demi. En réalité, si on prend les sept ans et demi d’Alpha, on enlève les 2 ans d’Ebola, qu’il me donne un seul exemple. Mais aussi ce qu’il oublie, c’est qu’il n’est pas plus haute guinéen que nous autres ! Et ses propos n’engagent que lui », insiste Damaro.

La Haute Guinée n’est qu’une région. Aucune région n’a réussi et ne réussira à élire un président en Guinée

Pour lui, « il faut même aller de manière un peu cartésienne. La Haute Guinée n’est qu’une région. Aucune région n’a réussi et ne réussira à élire un Président en Guinée. Et de toute façon une République Haute Guinéenne ne sera jamais pérenne, une République de Soussous ne sera jamais pérenne, une République basée sur le Foutah ne sera jamais une République, une république non plus basée sur la Guinée Forestière ou les ethnies cilvo-guinéennes de la Guinée Forestière ne sera jamais pérenne. Il n’y aura de République en Guinée qu’avec les quatre régions ».

Je suis déçu de la classe politique qui pense comme Ousmane Kaba

Par ailleurs, le député de déplorer : « quand des messieurs qui se réclament être des intellectuels, qu’ils veulent être des leaders de partis. Et j’ai écouté l’interview ! Le journaliste qui le (Ousmane Kaba) qualifie de monsieur qui a étudié comment chasser la pauvreté, je suis sûr et certains que parmi les frères de Dr Ousmane Kaba, il y a encore des pauvres. Parmi ses sœurs, il y a des pauvres, dans sa famille, il y a des pauvres, dans son village, il y a des pauvres. On n’a jamais prétendu que de se battre pour réduire la pauvreté, mais personne jamais ne peut jurer chasser totalement la pauvreté dans un pays. Encore aux Etats-Unis, il y a des pauvres. Donc je suis désolé, je suis déçu de la classe politique qui pense comme Ousmane Kaba. Et de toute façon, ce n’est ni nous les autres cadres de la Haute Guinée, ni notre position, ni notre objectif, ni de toutes les manières une idéologie qui sera basée sur garder le pouvoir en Haute Guinée ou garder le pouvoir en Basse Guinée, ça cesse d’être des programmes de société, ça devient des causes communautaires. Ce que je combattrai toujours ».

