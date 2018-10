Damaro sur l’élection du maire de Kindia : ‘’tant pis pour l’opposition si elle n’a pas pu s’entendre’’

L’élection d’Elhadj Mamadouba Bangoura de l’UDG à la tête de la commune urbaine de Kindia continue d’alimenter les débats dans la cité. Interrogé ce matin par la radio Espace Fm dans son émission à grande écoute ‘’les Grandes Gueules’’ sur les violences survenues hier lundi à Kindia suite à ladite élection, le président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara a été catégorique.

‘’Si nous nous avons un accord avec l’opposition et que l’opposition ait deux candidats devant nous, l’accord n’exclut pas le vote des conseillers. Les conseillers de Kindia élus par les populations de Kindia ont le droit de choisir entre les deux candidats de l’opposition qui leur sont présentés. Et c’est ce qui s’est passé. Nous on avait bien un candidat mais à cause de l’accord, nous n’avons pas présenté de candidat. Mais on nous a présenté deux candidats de l’opposition. Tant pis pour l’opposition si elle n’a pas pu s’entendre, mais on ne peut pas empêcher nos conseillers de choisir entre celui qu’ils croient être le meilleur pour leur communauté et pour leur commune. Ce n’est pas un problème d’Etat-major ça. Ça, c’est le choix. Aucun accord ne pouvait empêcher les conseillers de voter ou de choisir qui ils veulent parmi deux candidats de l’opposition…’’

Maciré Soriba Camara

