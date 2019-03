Damaro sur les législatives : ‘’qu’elles se tiennent demain ou à la fin de l’année, ça m’est égal’’ (audio)

Suite à l’annonce jeudi du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Me Salif Kébé au cours d’une rencontre avec les acteurs politiques, de l’organisation probable des législatives avant fin 2019, le président de la majorité présidentielle a déclaré que ce sont « ceux qui vont échouer qui pensent que cette annonce est une mauvaise nouvelle ».

« Il (Me Salif Kébé) est le patron de l’organisme constitutionnel qui est en charge de l’organisation des élections, s’il annonce que ça doit se tenir d’ici la fin de l’année forcément, ça met égal que nous tenons demain, que nous tenons à la fin de l’année », lâche Amadou Damaro Camara.

Allez- vous être candidat ? « Je ne suis pas demandeur du tout. Ça met égal quelle que soit l’heure des élections c’est la même chose pour nous. La Ceni c’est la voix la plus autorisée, si elle dit qu’on aura les élections, on aura les élections. J’ai reçu une correspondance que le président de la Ceni va entamer les consultations de la classe politique, ils ont dû rencontrer aujourd’hui (jeudi) l’opposition républicaine, après ce sera l’opposition non parlementaire, après nous. C’est après tout ça qu’ils vont décider si ça aura lieu et quand », répond-il.

A la question de savoir si cette annonce est une bonne nouvelle, notre interlocuteur de réagir en ces termes : ‘’Pourquoi ça allait être une mauvaise nouvelle ? Ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour qui ? Ce sont des élections qui doivent se passer, c’est ceux qui vont échouer qui pensent que ça va être une mauvaise nouvelle. Ça ne peut être qu’une nouvelle normale, je ne vais même pas la qualifier de bonne ou de mauvaise nouvelle, c’est une nouvelle normale. On n’est pas en transition ou en Etat d’exception »

Aussi faut-il noter que ces élections législatives devraient se tenir depuis l’année dernière.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé

