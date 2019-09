Dansa Kourouma chez Kassory: ‘’la réponse à nos préoccupations nous permettra de prendre une décision sereine’’

Dans le cadre des consultations nationales, le président du conseil national des organisations de la société civile Guinéenne(CNOCSG), Dr Dansa Kourouma s’est entretenu mercredi avec le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana au palais de la Colombe.

Au sortir de l’entrevue, Dansa a expliqué que la rencontre a tourné autour de deux sujets que sont l’organisation des élections législatives et la nouvelle constitution.

« Le Premier ministre nous a posé la question quelle est notre préoccupation sur l’opportunité d’une nouvelle constitution. Nous avons déroulé au Premier ministre que notre arrivée à cette rencontre c’est pour traduire les préoccupations des populations quel que soit leur bord politique et quelle que soit leur opinion et leur croyance. Parce que c’est ça la mission de la société civile et nous devons être équidistants de la politique politicienne pour pouvoir traduire l’expression légitime des populations », a déclaré Dansa Kourouma.

Parlant des séries de questions que sa structure a posées au PM, Dansa a dit : »Alors nous avons formulé six questions qui sont les préoccupations à savoir : »en quoi est-ce que les consultations sont représentatives de l’opinion du peuple ? Qu’est-ce qu’on reproche à l’ancienne constitution et qui a porté préjudice au fonctionnement normal de l’Etat ? Quelles sont les bases juridiques pour parler de nouvelle constitution ? Quelles sont les justifications de l’impact du changement constitutionnel sur les conditions à la fois politique, sociale et économique de la Guinée ? Et en dernier ressort quelle est la procédure d’élaboration d’une nouvelle constitution quand l’ancienne est en vigueur ? Les membres du CNOCSG ont posé des préoccupations, c’est la réponse de ces préoccupations qui nous permettra de prendre une décision sereine. Et on ne peut pas se prononcer sur une constitution qu’on a pas vue « .

Par ailleurs, de rappeler que « la Ceni est la seule institution qui est à mesure de se prononcer sur ses capacités techniques-là pour la tenue de la date, pas un parti politique ou une société civile qui peut parler à la place de la ceni ». Mais, elle doit s’assurer, a-t-il insisté, que toutes les conditions matérielles, techniques et financières sont réunies pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives ».

Elisa Camara

