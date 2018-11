Dara-Labé : quatre blessés par balles dans une boîte de nuit 

Dans la nuit du samedi à dimanche, quatre personnes dont trois jeunes et une femme ont été blessés par balle dans une boîte de nuit. L’acte s’est produit dans le district de Fello-Kahi, lors d’une organisation de Podha.

Contacté par Mediaguinee, le sous-préfet de la localité Alpha Boké Diallo de préciser : »j’étais chez moi, aux environs d’une heure du matin, trois motos sont venues chez moi pour me dire qu’un jeune a été fusillé à Fello-kahi. Mais je ne savais pas que la boîte de nuit avait rouvert ces portes, car on l’avait fermé pour des raisons similaires. La boîte à été rouverte sans l’autorisation des autorités. Ce dimanche matin, trois autres personnes ont été amenés dans mon bureau dont une femme vendeuse de bouillie. Toutes les victimes sont de Kouraba. Jusqu’à présent nous ne savons pas qui est l’auteur de cette fusillade’’.

A la question de savoir qu’est-ce qui s’est réellement passé, la victime la plus touchée qui a reçu plus de 7 plombs a expliqué les circonstances de cette fusillade.

»On était parti danser dans une localité, sise à Dara, qu’on appelle Fello-Kahi. Nous sommes arrivés à 00 heure. Vers 1 heure, ils ont commencé à tirer, j’ai reçu plusieurs balles sur mes deux pieds, mon jeune-frère aussi à reçu deux balles, et mon frère également a reçu trois balles. Jusqu’à présent, les plombs ne sont pas retirés, j’attends les médecins. Nous sommes au total quatre personnes. Il y avait une soirée spécial Podha, c’est l’artiste Amadou Djiouldé qui était la vedette’’, explique Mamadou Lamine Bah.

Quant à la femme, elle se lâche : ‘’Moi j’étais au dehors, je voulais de la bouillie, lorsque j’ai entendu des tirs, je me suis dit de prendre la fuite, j’ai entendu un deuxième tir et j’ai été touché aux pieds, j’ai reçu plus de 3 plombs », dit la victime qui a requis l’anonymat.

À noter qu’il y a trois mois, un événement similaire s’est produit dans cette même boîte de nuit. Avec plusieurs victimes enregistrées. Mais jusqu’à présent aucun coupable n’a été identifié.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

